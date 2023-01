Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Skal du også løbe hurtigere på din arbejdsplads end for bare et år siden?

Mere end hver fjerde føler, at den virksomhed de arbejder for, presser dem mere end for et år siden.

Det skriver finans.dk på baggrund af en ny analyse, fagorganisationen Business Danmark har fået lavet.

»Vi mærker tydeligt en stigning i antal henvendelser omkring stress, og ofte som følge af, at virksomheden stiller flere krav til medarbejderne. Kigger man isoleret på, at mere end hver femte har følt sig stresset inden for de seneste tre måneder, bør det få alarmklokkerne til at ringe mange steder,« siger Martin Kildgaard Nielsen, der er administrerende direktør i Business Danmark, til finans.dk.

Føler du dig mere stresset på dit arbejde nu end for et år siden?

Analysen viser også, at lidt mere end hver femte har følt sig stresset inden for de seneste tre måneder.

Eksempelvis PFA har mærket en stigning i folk, der melder om stress og udbrændthed.

»Vi er i en tid, hvor mange ting kan presse os som individer. Vi kigger ind i større økonomisk usikkerhed, og samtidig har vi nogle virksomheder, der har skullet op i omdrejninger efter corona. Det kan afspejle sig i, at der bliver et øget pres på de ansatte,« siger PFA’s chef for strategisk sundhed, Rikke Bay Haaber, til mediet.

Sidste år kom det også frem, at det går dårligt mentale sundhed i hovedstaden, hvor flere oplever at få depressioner, angst og stress.