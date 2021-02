I en undersøgelse fra Statens Serum Institut fremgår det, at der er ingen øget risiko ved restaurant- og cafébesøg, shoppingture og deltagelse i udendørs sportsaktiviteter.

Undersøgelsen konkluderer også, at der heller ikke er større risiko for smitte ved at brug af offentlig transport samt at deltage i mindre private sammenkomster, hvis man følger myndighedernes anbefalinger, om hvordan man gebærder sig i sociale sammenhæng.

Det fremgår i en artikel fra Politiken onsdag.

Regeringen kan sandsynligvis forvente et øgede pres fra de borgerlige partier i de kommende uger. De, med Venstre i spidsen, har i de seneste dage ytret ønsker om en kontrolleret genåbning af samfundet fra 1. marts.

En del af genåbningen indeholder, at ældre skolebørn kan komme tilbage i skolen. Risikoen ved det er dog ikke belyst i undersøgelsen, da denne aldersgruppe ikke inkluderer i undersøgelsen.

Undersøgelsen inkluderer 300 personer i alderen 18-65 år, som var blevet smittet i november og december. Undersøgelsen har derfor ikke den engelske mutation B117 med i ligningen.

Ni ud af 10 personer, der var smittet med corona, havde en klar opfattelse af, hvordan de var blevet smittet. For to tredjedel af dem var smitten sket i hustanden eller i forbindelse med arbejde.

Undersøgelsen viste også, at der var en statistisk signifikant risiko ved at blive smittet i fitnesscentre og på værtshuse. Specielt blev risikoen øget, hvis sang var på dagordenen på værtshusene.