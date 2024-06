Hvis det står til en række forskere, bør du genoverveje, om du vil drikke alkohol på en flyvetur.

Det skriver NBC News.

Tyske forskere har netop færdiggjort en undersøgelse, hvor man testede, hvad der skete med folk, hvis man drak alkohol i højden og efterfølgende faldt i søvn.

Og konklusionerne er nu publiceret i det medicinske tidsskrift Thorax.

Ifølge undersøgelsen blev eventuel søvn kraftig forringet. Derudover skete der et fald af iltniveauet i blodet, mens pulsen steg.

Det kan være dårligt for hjertet ved at belaste hjertesystemet og blandt andet føre til forværring af symptomer hos patienter med hjerte- eller lungesygdomme, mener forskerne.

Også hos unge, som ellers er unge og raske, kunne man se en effekt.

»Vi var overraskede over at se, at effekten var så stor. Undlad venligst at drikke alkohol, når du er på et fly,« lyder det fra Eva-Maria Elmenhorst, en af ​​undersøgelsens forfattere, til NBC News.

Ifølge Sky News deltog 48 personer i undersøgelsen.

Alle personer befandt sig på jorden – men de blev inddelt i forskellige rum, hvor trykket i et af rummene svarede til et flys.

I begge rum blev der drukket alkohol.

De, der drak alkohol i 'højderummet', havde en gennemsnitlig iltmætning på 85 procent. Det skulle hjertet kompensere for ved at slå 88 slag i minuttet, hvilket ifølge forskerne er bekymrende.

Omvendt havde de, der drak ved havoverfladen, en iltmætning på 95 procent og 77 pulsslag i minuttet i gennemsnit.

Ifølge Rigshospitalet ligger en normal iltmætning på mellem 95 og 100 procent.

Forskerne konkluderer derfor i undersøgelsen, at du ikke bør drikke alkohol 12 timer før og under flyveturen.