En ny undersøgelse har vist, at der har været flere kræfttilfælde blandt borgere i Thyborøn og Harboøre end i andre sammenlignelige fiskerbyer.

Men årsagen er ikke klar – og det er ikke til at sige, om det kan skyldes forurening fra kemikalieproducenten Cheminova, hvilket flere længe har frygtet.

Det skriver TV Midtvest.

I undersøgelsen har folkene bag blandt andet kigget nærmere på borgere, der boede i Thyborøn og Harboøre i perioden fra 1968 til 1970, og sammenlignet dem med borgere fra andre fiskerbyer i området.

»Vores undersøgelse viser, at risikoen for at få kræft har været 20 procent højere for dem, der boede i Thyborøn og Harboøre, end for borgerne i Holmsland og Hanstholm,« fortæller Elsebeth Lynge, der er en af personerne bag undersøgelsen og til daglig er professor i folkesundhed ved Københavns Universitet, til TV Midtvest.

Af undersøgelsen fremgår det blandt andet, at risikoen for at få nyre- og blærekræft blev fordoblet for både mænd og kvinder.

Men om det kan have noget at gøre med, at kemikalieproducenten Cheminova frem til begyndelsen af 80erne deponerede kemikalieaffald ved fabrikken på Harboøre Tange, det er ikke til at sige ud fra undersøgelsen. I det hele taget er årsagen til den forhøjede risiko for kræft uklar, lyder det til TV Midtvest.

Bag undersøgelsen står Elsebeth Lynge, statistiker Søren Lophaven og den tidligere læge Hans Holmsgaard, der praktiserede i Thyborøn.