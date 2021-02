Den tidligere overborgmester Frank Jensen (S) måtte i efteråret trække sig fra borgmesterposten, efter flere kvinder stod frem og fortalte om grænseoverstridende adfærd fra Frank Jensen.

Men nu viser det sig, at Frank Jensen har flere episoder med pågående og upassende adfærd over for kvinder på samvittigheden.

I en undersøgelse fra advokatfirmaet Kromann Reumert fremgår det, at Frank Jensen blandt andet ved en nytårskur i 2020 skulle have trukket en kvinde ind til sig, lagt sin hånd på hendes lænd, og givet hende et vådt kys på kinden ved brug af tunge.

Det var ifølge kvinden »det absolut mest vådeste kys på kinden, som hun nogensinde havde fået«.

Frank Jensen udtaler i den forbindelse til Kromann Reumert, at »han gav hende et kram og muligvis også et kort kindkys«.

Da sagen om Frank Jensens seksuelle krænkelser rullede i efteråret, besluttede Økonomiudvalget at få lavet en uvildig advokatundersøgelse af hele hans adfærd på rådhuset siden 2011, hvor han fik borgmesterposten.

I rapporten fremgår det, at man i alt har modtaget 12 indberetninger om episoder med grænseoverskridende adfærd fra Frank Jensen.

Heraf vedrører syv episoder fra den meget omtalte julefrokost i 2011, én episode vedrørende et kvindeligt medlem af Borgerrepræsentationen i 2017 og fire andre episoder i perioden 2010 til 2020.

Frank Jensen, da han gik af som borgmester. Foto: Tobias Kobborg Vis mere Frank Jensen, da han gik af som borgmester. Foto: Tobias Kobborg

Og det er denne undersøgelse fra advokatfirmaet Kromann Reumert, som i dag er blevet fremlagt for Økonomiudvalget.

Helt konkret fik advokatfirmaet tre opgaver om Frank Jensens adfærd som overborgmester.

For det første skulle Kromann Reumert undersøge, hvordan sagerne om upassende opførsel under julefrokosten i Økonomiforvaltningen i 2011 blev håndteret.

For det andet skulle advokatfirmaet undersøge, hvordan sagen om grænseoverskridende adfærd over for et folkevalgt medlem af Borgerrepræsentationen i 2017 blev håndteret.

Og for det tredje skulle det undersøges, om andre politikere eller embedsmænd har følt sig krænket af Frank Jensen, da han var overborgmester.