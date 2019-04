Øl, Mokai og Somersby er blevet en større del af de unges weekender.

En ny og stor undersøgelse fra Syddansk Universitet viser nemlig, at flere unge drikker alkohol.

Og en af dem er 14-årige Lærke Byrialsen fra Aalborg. Hun begyndte selv at drikke, da hun var 13 år gammel.

»Vi startede bare med at smage det, og så begyndte vi at drikke lidt mere - og så begyndte vi at drikke et par gange om måneden,« siger Lærke Byrialsen til B.T.

Hun blev introduceret til alkohol af nogle ældre elever på sin skole, som spurgte hende, om hun havde lyst til at »prøve det«.

De ældre elever, der tilbød hende alkohol, var 14 år gamle. Lærke Byrialsen synes selv, hun startede med at drikke alkohol for tidligt og ville ønske, hun havde ventet med det.

»Hvis alle ventede med at drikke, ville jeg også. Men i forhold til dem, jeg er venner med, er det ikke tidligt, fordi alle andre også gør det. Når ens venner gør det, tænker man også, at så skal man også selv. Man følger med i, hvad de andre gør. Men jeg synes, det er for ungt som 13-årig,« siger Lærke Byrialsen.

Lærke Byrialsen må godt drikke tre genstande for sine forældre nu, og det er også dem, hun nogle gange får alkohol fra.

»Ellers går vi i kiosker, fordi de ofte ikke spørger om ID.«

Hver tredje af de 13-årige elever, der har deltaget i undersøgelsen, har prøvet at drikke alkohol samt 80 procent af de 15-årige elever.

Siden 2014 er antallet af de 11- og 13-årige, som har prøvet at drikke alkohol, hverken steget eller faldet.

Dog viser undersøgelsen samtidigt, at der er en stigning blandt de 15-årige elever.

Faktisk drikker hver femte 15-årige pige og hver fjerde 15-årige dreng.

Og efter mange års fald i andelen af elever, som drikker ugentligt, viser undersøgelsen, at det nu er vendt til en egentlig stigning blandt de 15-årige elever.

Mere end hver tredje 15-årige pige og hver anden 15-årige dreng har været fulde mindst to gange. Og tallet blandt de 15-årige drenge er stigende.

Også Maja på 15 år begyndte at drikke i en tidlig alder. I sommerferien mellem 7. og 8. klasse, da hun var 13 år gammel, smagte hun på sin første cider. Og det vidste hendes mor godt.

»Min mor har sagt, hun ikke ville stille krav, for så vil de blive brudt, så jeg skulle selv finde min grænse,« siger Maja, som dog stadig havde en grænse på max tre genstande.

Maja mener, alkohol gør en masse godt for fællesskabet.

»Det bliver nemmere at snakke med hinanden. Det hele bliver bare lidt nemmere,« siger Maja, som begyndte at drikke alkohol, fordi de ældre elever på skolen gjorde det, men ville have ønsket, hun havde ventet med det.

»Jeg ville have ventet, hvis jeg kunne. Det skabte nemlig også meget splid mellem de venner, som ikke drak,« siger Maja, som ville have ventet til mellem 8. og 9. klasse.

Sammenlignet med andre lande viser undersøgelsen desuden også, at danske unge er blandt dem, som drikker allermest.

Syddansk Universitet har undersøgt helbred, trivsel og sundhedsadfærden blandt 11-, 13- og 15-årige skoleelever i Danmark og har på baggrund af det udarbejdet en ny rapport, som bliver lavet hvert fjerde år.

Undersøgelsen viser: Mindre end hver tiende 11-årige pige og hver femte 11-årige dreng har prøvet at drikke alkohol, mens dette gælder for lidt mere end hver tredje af de 13-årige elever og cirka 80 % af de 15-årige elever. Andelen er større i mellem socialgruppe end i lav socialgruppe.

Efter mange års fald i andelen, som har prøvet at drikke alkohol, ses fra 2014 til 2018 en stagnering blandt de 11- og 13-årige elever og en stigning blandt de 15-årige elever.

Næsten ingen 11- og 13-årige elever drikker alkohol ugentligt, mens dette gælder for hver femte 15-årige pige og hver fjerde 15-årige dreng.

Efter mange års fald i andelen af elever, som drikker alkohol ugentligt, er denne udvikling vendt til en egentlig stigning blandt både de 15-årige elever.

Elevernes erfaringer med fuldskab stiger markant fra 13 til 15 år. Blandt de 13-årige elever er det under 4 %, som har været fulde mindst to gange, mens dette gælder for mere end hver tredje 15-årige pige og hver anden 15-årige dreng.

Efter flere års fald i andel af unge, som har været fulde mindst to gange, er udviklingen stagneret blandt de 11-årige og 13-årige elever og de 15-årige piger fra 2014 til 2018, mens den nu er stigende blandt de 15-årige drenge.

Sammenlignet med andre lande drikker er danske unge blandt dem, som drikker mest.

I den seneste internationale HBSC-undersøgelse fra 2014, som Skolebørnsundersøgelsen er en del af, har Danmark den største andel af 15-årige elever, der har været fuld to eller flere gange.

Det er gjort i samarbejde med det internationale studie 'The Health Behaviour in School-aged Children' (HBSC), hvor mere end 40 nordamerikanske og europæiske lande deltager.

Rapporten viser desuden også, at piger i Danmark i højere grad, især psykisk, har det sværere end drenge.