Juleaften nærmer sig med hastige skridt, og med juleaften hører der i langt de fleste tilfælde julegaver til.

Der kan dog være stor forskel på, hvordan gaverne bliver modtaget, mellem mænd og kvinder.

Det skriver onlinehandelsfirmaet OneBuy i en undersøgelse, de har foretaget ved hjælp af en pulsmåler, der måler hjerteslagene.

Gavemodtagerne blev målt ud fra en gennemsnits-puls på 83 slag i minuttet, og herefter målte man, hvor meget deres puls steg eller faldt, når de pakkede gaverne op.

Gaver de adspurgte kvinder blev gladest for I alt blev 1.284 kvinder adspurgt Smykker – pulsen steg med 65 % til 137 slag i minuttet Tech – pulsen steg med 63 % til 135 slag i minuttet Parfume – pulsen steg med 54 % til 128 slag i minuttet Tasker og punge – pulsen steg med 52 % til 126 slag i minuttet Bøger – pulsen steg med 49 % til 124 slag i minuttet Makeup – pulsen steg med 45 % til 120 slag i minuttet Sexlegetøj – pulsen steg med 43 % til 119 slag i minuttet Tøj – pulsen steg med 36 % til 113 slag i minuttet Planter – pulsen steg med 31 % til 109 slag i minuttet Kunst og ting til hjemmet – pulsen steg med 25 % til 104 slag i minuttet Sko – pulsen steg med 19 % til 99 slag i minuttet Computerspil – pulsen steg med 14 % til 95 slag i minuttet Alkohol – pulsen steg med 11 % til 92 slag i minuttet Sportsudstyr – pulsen steg med 5 % til 87 i minuttet Mad – pulsen steg med 4 % til 86 slag i minuttet

Undersøgelsen viser også, at kvinder generelt blev gladere for gaverne, end mænd gør.

Gaver de adspurgte mænd blev gladest for I alt blev 1.254 mænd adspurgt Tech – pulsen steg med 63 % til 135 slag i minuttet Computerspil – pulsen steg med 59 % til 132 slag i minuttet Sportsudstyr – pulsen steg med 52 % til 126 slag i minuttet Sko – pulsen steg med 52 % til 126 slag i minuttet Bøger – pulsen steg med 49 % til 124 slag i minuttet Alkohol – pulsen steg med 46 % til 121 slag i minuttet Parfume – pulsen steg med 43 % til 119 slag i minuttet Mad – pulsen steg med 34 % til 111 slag i minuttet Kunst og ting til hjemmet – pulsen steg med 30 % til 108 slag i minuttet Sexlegetøj – pulsen steg med 25 % til 104 slag i minuttet Tøj – pulsen steg med 19 % til 99 slag i minuttet Smykker – pulsen steg med 17 % til 97 slag i minuttet Tasker og punge – pulsen steg med 10 % til 91 slag i minuttet Planter – pulsen steg med 6 % til 88 slag i minuttet Makeup – pulsen faldt med 1 % til 82 slag i minuttet

De adspurgte kvinder blev gladest for smykker og mindst glad for madgaver, mens mændene blev gladest for teknik og mindst glad for makeup.

Makeupgaverne til mænd var den eneste af gaverne, der havde en negativ effekt på hjerterytmen på modtageren.

Gaverne blev uddelt i en periode på seks måneder, på tilfældige tidspunkter i perioden.

