Mandlige sikkerhedsvagter, taxichauffører og kokke er blandt dem, der har størst sandsynlighed for at dø af coronavirus.

Det viser nye tal fra Office of National Statistics (ONS), der er baseret på coronarelaterede dødsfald i England og Wales frem til 20. april.

Det skriver Sky News.

Plantagearbejdere, bygningsarbejdere og buschauffører er også blandt dem, der har den højeste dødsrate.

Undersøgelsen viser også, at sundhedspersonale som læger og sygeplejersker ikke har en højere dødelighed sammenlignet med andre i samme alder.

Forskerne fandt dog frem til, at folk som social- og sundhedshjælpere og hjemmeplejere havde en signifikant højere dødsrate end den arbejdende befolkning som helhed.

Det er dog mandlige sikkerhedsvagter, der har den højeste dødsrate af alle erhverv med et tal på 45,7 dødsfald pr. 100.000 indbyggere.

Herefter følger mandlige taxichauffører, mandlige kokke og mandlige buschauffører.

I det hele taget er det mændene, der er mest udsatte.

Ifølge Office of National Statistics så er dødsraten for arbejdende mænd mellem 20 og 64 år på 9,9 dødsfald pr. 100.000 indbygger, mens tallet er 5,2, for arbejdende kvinder.

Office of National Statistics - også kendt som ONS - understreger, at undersøgelsen ikke beviser, at de coronarelaterede dødsfald nødvendigvis er forårsaget af at være blevet smittet på jobbet.

De påpeger også, at resultaterne kan ændre sig, efterhånden som flere dødsfald bliver registreret.