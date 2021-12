Fire gode råd fra Danske Banks børne- og ungechef

1. Tal med dine børn om deres juleønsker

Tal med dine børn om, hvad de drømmer om at finde under træet. Mange børn får i dag mange af deres ønsker opfyldt i løbet af året. Derfor kan det være svært at finde på nogle ønsker til jul - måske også inden for det budget, som bedsteforældre, onkler og andre familiemedlemmer har.

2. Det er okay, at have en dyr ønskeseddel – men tal med dit barn om, at det ikke er en indkøbsliste

Børn må gerne ønske sig dyre ting, for det er godt at drømme. Men snak med børnene om, at man ikke kan være sikker på, at ethvert ønske går i opfyldelse. Derfor kan det være en god idé at have ønsker i forskellige prisklasser. Tal også med dem om, at julen – og det at få gaver i det hele taget – ikke blot handler om at få dyre ting, men også at være glad for de ting, man får. Det kan også give anledning til at tale med dine børn om, hvordan de evt. selv kan spare sammen til gaven - for eksempel igennem lommepenge.

3. Det er okay, ikke at give den dyreste gave - også selvom, man har råd til den

Mange forældre nænner ikke at skuffe deres børn og giver dem derfor den dyreste gave på ønskesedlen. Men det kan faktisk gå ud over den glæde, der kan være ved at få en gave, hvis man er sikker på at få den. Vær ikke bange for skuffede miner. Det lærer dit barn også en hel del af.

4. Giv gerne noget fra dit barns ønskeseddel, men det behøver ikke være det dyreste

Prøv så vidt muligt at give barnet noget fra ønskesedlen, da forskning har vist, at gavemodtagere bliver gladest for det, der står på listen, frem for noget, du som gavegiver har tænkt, er lige den rigtige gave. Det er næsten vigtigere end selve beløbet.