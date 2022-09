Lyt til artiklen

En ny æra med kræftscreening står for døren.

Sådan lyder det fra en række læger på baggrund af en større undersøgelse. Undersøgelsen viste, at en simpel blodprøve kunne opdage flere kræfttyper hos patienter, før de udviklede tydelige symptomer.

Det skriver det engelske medie The Guardian.

Blodprøven blev tilbudt til mere end 6.600 voksne på over 50 år og opdagede snesevis af nye sygdomstilfælde. Mange kræftformer var på et tidligt stadie, og næsten 75 procent var former, der ikke rutinemæssigt blev screenet for.

Det er første gang, at resultaterne fra en undersøgelse, der leder efter kræft-dna i blodet, er blevet returneret til patienter og deres læger, for at kunne vejlede i kræftundersøgelser og eventuel nødvendig behandling.

Galleritesten, som den bliver kaldt, er blevet beskrevet som en potentiel 'gamechanger' af det britiske sundhedsvæsen. Læger håber, at testen vil redde liv ved at opdage kræft tidligt nok til, at operation og behandling bliver mere effektiv.

»Jeg synes, det spændende ved dette nye paradigme og koncept er, at mange af disse var kræftformer, som vi ikke har nogen standardscreening for,« Deb Schrag, en seniorforsker i undersøgelsen ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York.

I undersøgelsen blev 6.621 voksne på over 50 år tilbudt Galleri-blodprøven. For 6.529 frivillige var testen negativ, men den viste en potentiel kræftsygdom i 92 tilfælde. Yderligere tests bekræftede solide tumorer eller blodkræft hos 35 personer eller 1,4 % af undersøgelsesgruppen. Testen opdagede to kræftformer hos en kvinde, der havde bryst- og endometrialkræft.