Ildrøde skuldre og en ryg, der gør ondt hele natten.

Mon ikke de fleste af os har minder om solskoldede arme og ben fra barndommen?

Alt for mange af os er desværre ikke nok opmærksomme på, hvor farlig solen er for vores egne børn.

En ny undersøgelse, som Epinion har lavet på vegne af Børneulykkesfonden, viser, at syv ud af 10 forældre ikke ved, at solen er særlig farlig for deres børn.

Både børn og voksne skal huske solcreme, lyder det fra Kræftens Bekæmpelse. (Arkivfoto) Foto: Ernst van Norde Vis mere Både børn og voksne skal huske solcreme, lyder det fra Kræftens Bekæmpelse. (Arkivfoto) Foto: Ernst van Norde

Kun 29 procent svarer korrekt på spørgsmålet om, hvorvidt solskoldning er mest skadeligt for børn eller voksne.

64 procent mener, at solskoldninger er lige skadelige for alle.

Men det er ikke rigtigt.

Solskoldninger øger risikoen for hud- og modermærkekræft, men jo yngre, du er, jo mere skade kan de forvolde.

Hvem tager mest skade af en solskoldning? Det svarede de? 29 procent mener, at solskoldninger i barndommen er mest skadelige

64 procent mener, at solskoldninger er lige skadelige uanset alder

1 procent mener, at solskoldninger som voksen er mest skadelige

7 procent svarer ’Ved ikke’ til spørgsmålet Om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført af Epinion for Børneulykkesfonden. Der er gennemført 1.014 CAWI-interviews med danske forældre i alderen i 18-56+ med hjemmeboende børn under 16 år. Undersøgelsen er foretaget i januar/februar 2020.

Derfor understreger Børneulykkesfonden og Kræftens Bekæmpelse i en fælles pressemeddelelse, at solskoldninger hos børn er særlig skadelige, fordi huden er mere sart over for uv-stråling.

Generalsekretær i Børneulykkesfonden, Henriette Madsen, understreger dog, at det er vigtigt, at både børn og voksne tænker på at beskytte sig mod solen.

»Selvfølgelig er det vigtigt, at forældre er særligt opmærksomme på at solbeskytte deres børn, men det er bestemt også vigtigt, at de husker sig selv. Både fordi de selv øger risikoen for hud- og modermærkekræft, når de udsættes for for meget uv-stråling, men også fordi børn lærer solvaner af deres forældre. Det er vigtigt, at man som forælder er en god rollemodel – også når det kommer til solvaner,« siger Henriette Madsen.

De to organisationer benytter lejligheden til at gentage de gode råd om skygge, solhat og solcreme.

(Arkivfoto) Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere (Arkivfoto) Foto: Jens Nørgaard Larsen

Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne viser, at fire ud af 10 børn blev solskoldede i deres sommerferie i 2018. Og børnene blev skoldede både på ferier i Danmark og i udlandet.

Derfor opfordrer Kræftens Bekæmpelse til, at familierne sørger for at holde fast i de gode solvaner i sommerferien:

»Når hverdagsrutinerne skiftes ud med feriehygge, lempes der generelt lidt på reglerne. Små børn må måske være længere oppe og spise flere is end i hverdagen, og det skal der selvfølgelig være plads til. Men når det kommer til solbeskyttelse, er det altså vigtigt at holde fast i de gode rutiner og huske både solhatten og solcremen og måske holde en pause fra solen midt på dagen,« siger Peter Dalum.

Han tilføjer, at man typisk er mere udenfor, når man holder ferie end i hverdagen. Derfor er solrådene ekstra vigtige at følge i sommerferien – for både store og små.