Det har været nogle turbulente dage i det lille lokalområde Løget ved Vejle.

Her var det nemlig planlagt, at rapperen A’typisk skulle optræde næste år, men historier om hans baggrund har nu sat en stopper for dette.

Som B.T. kunne oplyse torsdag, så er A’typisk en del af rockerklubben Satudarah.

Og han har i flere af sine sange ikke lagt skjul på, at han har et stramt forhold til politiet og stikkere. Nogle af teksterne opfordrer til vold.

'4-0 til Palle Sørensen, så bare læg dig ned i graven, en panser skal lig' i graven,’ rapper han blandt andet.

Alligevel var det meningen, at han skulle optræde den 15. februar i Løget til en såkaldt ‘Lur Fest’, som er rettet mod 15-19-årige.

Den plan er dog nu blevet droppet. Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

»Vi og de unge er rigtig kede af, at sagen er blevet blæst op, som den er. Derfor har de unge, sammen med styregruppen og A'typisk og hans manager besluttet at A'typisk trækker sig fra koncerten,« siger Inger Sunkmanitutanka Svane Therkelsen, beboer i Løget til lokalmediet.

De har i stedet hyret rapperen Benny Jamz som afløser.

Til beslutningen om at hyre ham i stedet siger hun, at man har husket at google ham. Det er nemlig en stående joke, at de 'havde glemt at google' A’typisk.

Løget Ungeråd, der har været med til at arrangere koncerten er til for at ‘fremme et sundt og velfungerende ungdomsliv i byen.’

B.T. talte torsdag med formanden for ungerådet, Jonas Nielsen.

Han ønskede slet ikke at kommentere på kritikken om at hyre A’typisk.

»Det skal I slet ikke blande jer i,« sagde Jonas Nielsen.

A’typisk har blandt andet lavet sangen ‘STTS’, der står for Satudarah Tetap Tetap Satudarah.

Det oversættes til ‘Satudarah for altid - for altid Satudarah’.

Da det kom frem, at det var planen, at A’typisk skulle spille i Løget, kom der hurtigt kritik fra mange fronter.

Eksempelvis kommenterede lederen af det kriminalpræventive SSP i Vejle, Helle Brynaa, sagen.

»Vi kan naturligvis ikke bakke op om sådan en koncert, men vi kan ikke gøre noget. Det er også politiets holdning, og vi har prøvet at italesætte det, men det er så også den mulighed, som vi har,« sagde Helle Brynaa til B.T.

Ungerådet i Løget er støttet af den Den Boligsociale Helhedsplan, hvilket betyderm at de får økonomisk støtte fra Vejle Kommune.