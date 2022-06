Lyt til artiklen

Da der tidligere på året blev afholdt forbrugervalg i Frederikshavn Kommune, var der rigtig mange forbrugere, som ikke fik lov til at stemme.

Frederikshavn Boligforening stemte nemlig på deres vegne.

Og foreningen placerede – sjovt nok – alle stemmerne til posten i Frederikshavn Forsyning på boligforeningens egen direktør Kim Madsen.

Det afdækkede mediet Visbys Verden på baggrund af en aktindsigt.

Det udløste lidt af et ramaskrig, og betød, at direktøren – på trods af de mange stemmer – måtte trække sig fra posten.

Frederikshavn Kommune, som egentlig er tilsynsmyndighed på sagen, sagde dengang, at de skulle danne sig et overblik over forløbet og ønskede at få en uvildig juridisk redegørelse.

Ifølge juraprofessor Sten Schaumburg-Müller, som B.T. har talt med om sagen, er der tale om et klart lovbrud fra boligforeningens side.

»Det er helt oplagt, at man kan anklage dem for hacking,« sagde han i maj måned til B.T.

Hvorfor anklage dem for hacking? Juraprofessor Sten Schaumburg-Müller forklarer: »Hacking-paragraffen handler om, a man uberettiget skaffer sig adgang til data eller systemer eller udnytter systemer eller data på en uberettiget måde.« »Sagen her, hvor Frederikshavn Boligforening har skaffet sig adgang til elmålere, men brugt målerne til at stemme ved et valg, er for mig præcis det.«

Men inden borgmesteren nåede at få sat gang i undersøgelsen, kom en anden myndighed ind over sagen.

Bolig- og planstyrelsen.

»De er kommet ind fra sidelinjen og undersøger sagen i to spor. De skal både se på boligforeningens håndtering af stemmerne og kommunens håndtering som tilsynsmyndighed,« forklarer borgmester Birgit S. Hansen (S) onsdag.

Kommunen skal sende et samlet svar til styrelsen 20. juni.

De har allerede nu fået svar fra Frederikshavn Boligforening på spørgsmålene omkring stemmeafgivningen, men borgmesteren ønsker ikke på nuværende tidspunkt at kommentere på indholdet af det svar.

»Vi kan godt mene en masse, men når der nu er kommet en anden myndighed ind over, så har vi som kommune fået en anden rolle, og så afventer vi at se, hvad de mener,« forklarer hun.

»Men inden styrelsen gik ind i sagen, sagde jeg klart, at hvis der er sket noget ulovligt, så er det selvfølgelig ikke noget, jeg kan acceptere, og jeg forventer, at styrelsen også vil tage stilling til den del. Vi venter og ser.«

I forhold til kommunens egen rolle, så mener borgmesteren, at de har reageret i tide.

»Da vi bliver gjort opmærksom på kritikken af håndteringen, fordi det kommer frem i medierne, beder kommunaldirektøren både boligforeningen og Frederikshavn Forsyning om en redegørelse.«

»Så jeg mener, at vi har opfyldt vores rolle.«

B.T. forsøgte både i maj og igen nu at få en kommentar fra Frederikshavn Boligforening, men uden held.