Først var der en pikant musikvideo med rapperen Nikoline, så var det en positiv omtale af den danske kulturminister, herefter blev man henvist til en bog om Socialdemokratiet hos onlineboghandlen Saxo.com – og nu ender man så automatisk hos Røde Kors.

Sagen om det omstridte website Joy-Mogensen.dk har fået et nyt twist.

B.T. har været i kontakt med ejeren af domænet for at høre, hvad der er op og ned i sagen. Det er nordjyske Erik Pilgaard Hejlskov. Han får i første omgang lov til at forklare, hvorfor det nu er en velgørende organisation, man møder, når man klikker sig ind på hjemmesiden, der bærer den socialdemokratiske kulturministers navn.

»Jeg tænkte, at Røde Kors var en bedre sag at henvise til end Saxo, selvom den nævnte bog nok mere var relateret til Joy Mogensen. Det kunne være en hvilken som helst god sag,« lyder det pr. mail fra Erik Pilgaard Hejlskov.

Og så skruer vi lige tiden tilbage til 12. juni i år.

Her stiftede offentligheden for første gang bekendtskab med Joy-Mogensen.dk. Det var, da rapperen Nikoline lancerede en musikvideo til sangen 'Gourmet'. Heri var rapperen selv og flere andre mænd og kvinder nøgne i eksplicitte, pornografiske situationer. Det var også ment som en kritik af kulturministerens ageren under coronakrisen.

Det fik Joy Mogensen til at pudse advokater på musikeren med trusler om at inddrage Klagenævnet for Domænenavne. For at få stoppet hjemmesiden. Og for at få overdraget domænet. Og det lykkedes.

Næsten.

For det er her Erik Pilgaard Hejlskov kommer ind i billedet. Med firmaet X-Cite lever han af at drifte hjemmesider og tjene penge på annoncer. Han opdagede, at domænet Joy-Mogensen.dk faktisk var blevet ledigt, og han så en lille forretningsmulighed i det.

En scene fra Nikolines musikvideo til 'Gourmet'. Foto: Manuel Alberto Claro © Nikoline Vis mere En scene fra Nikolines musikvideo til 'Gourmet'. Foto: Manuel Alberto Claro © Nikoline

For en pris af 50 kroner købte han det. Planen var at skabe lidt indtjening via førnævnte annoncer ved bare at have lidt tekst om Joy Mogensen på sitet. Og en Google-søgning viser da også den dag i dag, at hjemmesiden dukker op som fjerde link-muligheden, hvis man søger på 'Joy Mogensen'. Jo højere en placering her, jo højere indtjening.

Alligevel har kulturministeren igen sendt advokater afsted efter den nye domæneejer af Joy-Mogensen.dk, og sagen ligger nu hos Klagenævnet for Domænenavne. Det er et forløb, som Politiken har beskrevet.

Erik Pilgaard Hejlskov har nu besluttet sig for, at det ikke er en kamp, han vil tage.

»Jeg er sikker på at tabe sagen, da jeg ikke bruger tid på at kæmpe for domænet,« konstaterer han til B.T.:

»Jeg benyttede domænet med en positiv vinkel og derfor var der en vis sandsynlighed for, at de ikke ville klage. Hvis jeg kæmpede for domænet, så er jeg ikke sikker på, at jeg ville tabe sagen. Men domænet er ikke så meget værd, og jeg er i tvivl om, om sagen ville gå den ene eller den anden vej.«

På grund af sagen valgte han at slette indholdet på Joy-Mogensen.dk og stedet omdirigere brugere til Saxos hjemmeside og bogen 'Kampen om Socialdemokratiet'. Men nu har han altså i stedet valgt at dirigere brugere videre til Røde Kors. Altså tjener han ikke én øre på sitet.

Hvorfor gider du stadig besværet med at beholde domænet – og eksempelvis skulle svare på spørgsmål fra journalister – når du alligevel ikke tjener penge på det? Hvorfor giver du det ikke bare til Joy Mogensen?

»Tidsmæssigt giver det mest mening bare at lade domænet ligge og lade sagen køre af sig selv, indtil de træffer en afgørelse. Det ville kræve mere tid med underskrifter med videre, hvis jeg skulle overdrage det,« siger Erik Pilgaard Hejlskov.