SSI har undersøgt de danske tilfælde af gonorré nærmere efter stigning på 46 procent fra 2021 til 2022.

Der er sket en stigning i en ny type af gonorré i Danmark. Og den nye type af gonorré er særligt i fremgang blandt unge heteroseksuelle kvinder.

Det viser et studie, som Statens Serum Institut (SSI) har fået bragt i det videnskabelige tidsskrift Eurosurveillance.

- Den nye type af bakterien smitter muligvis nemmere og kommer med færre symptomer.

- Derfor kan den spredes hurtigere og nemmere blandt de unge heteroseksuelle, siger Maria Wessman, der er afdelingslæge og står for overvågningen af seksuelt overførbare sygdomme.

Hun fortæller, at den nye type gonorrébakterie er mere følsom overfor antibiotika end de tidligere varianter.

- Hvis det viser sig, at bakterien smitter mere end de tidligere varianter, har den bedre betingelser for at formere sig, og den kan med tiden blive sværere at behandle, og så vil den nemmere kunne smitte endnu flere, siger Maria Wessman.

Derfor er SSI i øjeblikket meget opmærksom på at holde øje med, hvordan bakterien udvikler sig. Instituttet vil også nærmere undersøge, hvordan den nye variant opererer.

- Tilfældene af gonorré er steget mere end for andre kønssygdomme. Derfor tænker vi, at årsagen til stigningen må være noget andet end blot nedlukning og genåbningen i forbindelse med covid-19.

- Vi kan heller ikke forklare stigningen med øget testaktivitet, som vi ellers kendte det fra covid-19. Det er ikke noget vi ved, men det er noget, som vi gerne vil undersøge nærmere.

Hvorfor stigning særligt ses hos heteroseksuelle unge kvinder, kender SSI endnu ikke det endelige svar på.

En mulighed kan ifølge Maria Wessman være, at den nye type af gonorré kan tænkes enten at give færre symptomer hos mænd, eller at der findes flere tilfælde hos kvinder, fordi de er bedre til at gå til lægen end mænd.

Studiet fra SSI er kommet til verden på baggrund af de seneste års stigning i gonorrétilfælde.

I den nyeste opgørelse over kønssygdommen fra 2022 blev der konstateret 46 procent flere tilfælde af gonorré end i 2021.

I 2021 blev der konstateret 3570 tilfælde af gonorré i Danmark, mens der i 2022 blev konstateret 5204 tilfælde.

/ritzau/