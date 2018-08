Når et familiemedlem dør, bliver der typisk trykt en dødsannonce, så venner og bekendt kan vide besked om den afdøde og deltage ved begravelsen. De findes typisk på de bagerste sider i avisen, men nu er der opstået et nyt fænomen.

Danskerne vil have deres familiemedlemmers dødsannoncer på internettet og sociale medier.

Det bekræfter to virksomheder, som begge udbyder dødsannoncer på internettet, til B.T.

»Vi oplever en stigende interesse for at bringe annoncerne online. Faktisk er der nu nogen, som kun vil have annoncerne på Facebook og ikke i avisen,« siger Niels Kristian Bitsch, som er annonceansvarlig og medstifter af dødsannoncer.dk.

Sådan så en side med dødsannoncer ud i Berlingske Tidende i 1927. Foto: Sophia Juliane Lydolph/ Ritzau Scanpix Vis mere Sådan så en side med dødsannoncer ud i Berlingske Tidende i 1927. Foto: Sophia Juliane Lydolph/ Ritzau Scanpix

Konceptet fungerer således, at pårørende kan kontakte firmaernes hjemmeside og skrive, hvad der skal stå i dødsannoncen, samt hvor de ønsker, den skal udgives. Efterfølgende sørger firmaet for, at annoncen sættes op og kommunikerer med udgivelsesstedet.

Begge firmaer fortæller til B.T. at de oplever en stigende interesse for at få dødsannoncerne udgivet online.

Men det er ikke kun pårørende, som benytter sig af hjemmesiderne med dødsannoncer. Firmaerne forklarer, at de også har mange besøgende, som bare læser dødsannoncerne.

»Vi har besøgende, som tjekker siden dagligt. Det er typiske folk, der bor på plejehjem, som lige scroller siden igennem for at se om nogen, de kender, er døde,« siger Niels Kristian Bitsch fra dødsannoncer.dk.

Hjemmesiderne er derfor blevet populære, fortæller Martin Høj, som er direktør hos afdøde.dk.

»Før i tiden var folk skeptiske over for idéen om at have deres familiemedlemmers dødsannoncer tilgængelige online. Men i dag er der mange som ønsker det,«.

Niels Kristian Bitsch fra dødsannoncer.dk pointerer, at dødsannoncen typisk fungerer som en invitation til begravelsen, og derfor vil de pårørende gerne nå ud til så mange mennesker som muligt.

»Det er særligt ved dødsfald i aldersgruppen 45-70 år, at de pårørende ønsker, at dødsannoncen kommer på Facebook. I dag er det også den aldersgruppe, som er mest aktive på Facebook, så de kan lettere nå ud til deres omgangskreds på den måde,« forklarer Niels Kristian Bitsch.