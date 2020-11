Det strikse danske forsamlingsforbud har fået familier i Danmark til at søge over Øresund efter egnede festlokaler, hvor der kan afholdes bryllupper med mange hundrede gæster.

Det fortæller Behroz Amzehi, der ejer Admiralen, et af Malmøs største kultur- og eventhuse.

»Da de nye regler trådte i kraft i Danmark, fik jeg omkring 12 opkald fra personer i Danmark, der ønskede at flytte deres bryllup til Malmø. Det er meget usædvanligt,« siger han.

Behroz Amzehi fortæller, at det primært var herboende familier fra Afghanistan, Iran og de arabiske lande, der kontaktede ham.

»De ville vide, om de kunne holde bryllup med kort varsel, og spurgte til prisen. Det virkede, som om de ringede rundt til forskellige steder for at få tilbud. Jeg gav dem en pris, og en af dem accepterede,« fortæller han.

For fire uger siden holdt en dansk familie med afghansk baggrund en stor bryllupsfest med 200 gæster på Admiralen.

»Det var en fest, hvor der både kom gæster fra Danmark og fra Sverige. Familie, venner og klassekammerater var samlet,« fortæller han.

På grund af corona var der opstillet håndsprit på bordene, og der var krav om en meters afstand, men i praksis blev afstandskravet ikke overholdt hele tiden, fortæller Behroz Amzehi.

»Reglerne er, at man skal holde afstand, men folk kommer alligevel tæt på hinanden, når de sidder og spiser, og når de danser,« siger han.

Store fester regnes for at være en af de store årsager til smittespredning i anden bølge, og derfor har de danske myndigheder forbudt dem.

Den 25. september trådte nye restriktioner i kraft, som forbyder store private fester med mere end 50 deltagere. Indtil da havde det været muligt at afholde en privat fest med 500 gæster på eksempelvis hoteller og restauranter.

Forsamlingsforbuddet er siden blevet skærpet endnu mere, så det nu højst anbefales at være 10 personer samlet. Noget kunne dog tyde på, at en del festlige aktiviteter er flyttet til Malmø, hvor reglerne er mindre restriktive.

Hvor mange fester der reelt er blevet flyttet fra Danmark til Sverige, er svært at sige med sikkerhed. B.T. har ringet til en håndfuld festlokaler i Malmø, men de afviser i modsætning til Admiralen at have fået henvendelser fra Danmark.

Behroz Amzehi mener, at i hvert fald fem eller seks af de personer, han talte med, havde bestemt sig for at holde brylluppet i Malmø, men fortæller også, at en familie droppede at afholde bryllup i Malmø, fordi gæsterne ikke ønskede at tage til Sverige og frygtede, at smitterisikoen var for høj.

Bryllupper og andre store fester i muslimske mijøer er tidligere blevet udpeget som en stor kilde til smittespredning, særligt på Københavns Vestegn. Mandag afholdt sundhedsminister Magnus Heunicke (S) et pressemøde efter et møde med en række borgmestre på Vestegnen. Her sagde ministeren, at 9 ud af 10 kommuner med de højeste antal smittede ligger på Vestegnen.

