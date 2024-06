Flere københavnske restauranter, heriblandt Madklubben, har taget nye metoder i brug for at sikre medarbejdernes trivsel.

Derfor skal man på flere restauranter acceptere en såkaldt tryghedspolitik, når man booker et bord.

Det skriver København Liv.

'For at sikre os, at alle gæster og personale bliver mødt i et respektfuldt miljø på vores restaurant, har vi en tryghedspolitik,' skriver Madklubben på sin hjemmeside og fortsætter:

'Det betyder, at vi ikke accepterer nogen former for diskrimination, racisme, queerfobi, chikane, fysisk eller psykisk vold.'

Restauranten tilføjer ligeledes, at de forbeholder sig retten til at bede gæster forlade restauranten, hvis de ikke mener, at tryghedspolitikken bliver imødekommet.

»Vi tog et aktiv valg og indførte en synlig tryghedspolitik på vores hjemmeside ved årsskiftet. For os er det en måde at gøre vores gæster opmærksomme på, at hos os skal man opføre sig ordentligt og respektere vores ansatte. Det har desværre været nødvendigt,« siger Anna Broe Alkjær, der er HR-ansvarlig hos Madklubben, til København Liv.

En trivselsundersøgelse fra madkæden viste, at 16 procent af de ansatte havde haft krænkende og uønskede oplevelser med gæster. Dette talte alt fra klap bagi, kommentarer om køn og etnicitet samt krænkende og anstødene adfærd.

Anna Broe Alkjær fortæller samtidig, at de har indført et gult kort, som personalet kan tage i brug, hvis de føler sig krænket.