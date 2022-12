Lyt til artiklen

Det er en rigtig god idé, at du venter med at slette MitID-appen på din gamle telefon før du har installeret den på din nye.

Gør du ikke det, kan du nemlig risikere at skulle en tur forbi kommunens Borgerservice i det nye år for at få MitID-appen til at virke på den nye telefon.

Derfor har en række kommuner i juledagene sendt påmindelser ud om, at MitID skal aktiveres igen før man bruger det på en ny telefon eller tablet.

Du kan derfor ikke blot downloade appen igen på den nye telefon. Den skal aktiveres igen. Det er meget nemmere, når du stadig har appen på den gamle telefon.

På mitid.dk kan du finde en guide at få dit MitID over på din nye telefon eller tablet.

MitID-afløste i 2022 NemID som digitalt login til det offentlige og en række private tjenester. Omkring fem millioner danskere har skullet skifte fra NemID til MitID, og det har bestemt ikke været en helt smertefri omstilling.

Faktisk har mere end 900.000 danskere ifølge Kommunerne Landsforening været en tur på et af landets borgerservicecentre for at få hjælp til at knække MitID-koden.