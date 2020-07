Exoskeletter skal hjælpe små og mellemstore virksomheder i byggebranchen med at nedbringe arbejdsskader.

Efter mange år med tunge løft, sidden på hug og generelt fysisk hårdt arbejde vil kroppen med stor sandsynlighed føle sig slidt op.

Det er da også, hvad mange især i byggebranchen oplever.

Derfor skal et nyt europæisk forskningsprojekt, "Exskallerate", som Danmark er med i, hjælpe byggebranchen til at bruge såkaldte exoskeletter.

De kan blandt andet være med til at nedbringe antallet af arbejdsskader, samtidig med at arbejdslivet i byggeriet kan forlænges.

Et exoskelet sidder på kroppen som en slags faldskærmssele. I skelettet er der en fjedremekaniske, som går ind og støtter eksempelvis musklerne i overarmene, når personen løfter armen. Dermed går det ind og aflaster musklerne.

Forsker Martin Tamke deltager på vegne af Centre for Information Technology and Architecture hos KADK, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, i det europæiske projekt.

- Hvis man kan gøre tingene bedre og i længere tid, og man ikke bliver træt, kan man måske også øge effektiviteten, siger han.

Der er da også stigende efterspørgsel på exoskeletterne. Det fortæller salgsingeniør og medejer af Egatec, som sælger skeletterne, Peder Zoega Beiskjær.

- Man bekymrer sig generelt i industrien om sine medarbejdere og giver dem de muligheder, man kan få, for at gøre deres hverdag bedre, siger han.

Hos Byggegruppen i 3F er arbejdsmiljøkonsulent Flemming Hansen positiv over for idéen om exoskeletter i byggeriet.

3F har nemlig mange medlemmer, som for tidligt må forlade branchen, fordi de døjer med smerter, fortæller han.

- Der er nogle, der er kommet til skade eller har slid, og dem kunne man måske godt hjælpe til at blive nogle år længere i byggebranchen, hvis de fik aflastet nogle af de gener, de har, siger Flemming Hansen.

Produktiviteten må dog ikke vægtes højere end fokusset på at nedsætte belastningen, mener 3F-konsulenten.

- Det må ikke føre til, at nu kan man så bare løfte mere eller lave flere bevægelser, for så er man jo lige vidt, siger han.

/ritzau/