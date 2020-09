»Det er bare ikke mig at få silikonebryster. Det ser unaturligt ud.«

Sådan lyder det fra 43-årige Feodora Viscovich, der har fået lavet større bryster, men uden at blive skåret i.

Hun har således lagt krop til den nyeste form for teknologi inden for brystforstørrende operationer som en del af et forskningsprojekt.

Metoden går i korte træk ud på at bruge kroppens eget fedt tilsat egne opdyrkede fedtstamceller, som så sprøjtes ind i brystet.

Det er privathospitalet Aleris-Hamlet, der i samarbejde med virksomheden Stemform står bag den banebrydende forskning inden for stamcelleforskning, som altså nu har gjort det muligt at undgå silikone-implantater.

»Vi har i mange år søgt efter noget, der kunne erstatte silikone, som er et fremmedlegeme, man får ind i kroppen, og som kan give en række alvorlige bivirkninger i form af kapseldannelse, revnede implantater og risiko for infektion,« siger overlæge ved Aleris-Hamlet Bo Jønsson.

Feodora Viscovich er mor til tre børn på henholdsvis 9, 11 og 13 år. Og det er dem, der er årsagen til, at hun har ønsket at få større bryster igen.

»Jeg har aldrig ønsket bryster, der står og stritter, men efter at have ammet tre børn var jeg ked af, hvordan de så ud. Der var kun løs hud tilbage,« siger hun og fortæller, at hun efter at være blevet mor gik fra en D-skål til en A-skål.

Feodora Viscovich har født og ammet tre børn. Det har slidt på brysterne og derfor ønskede hun et par nye. Foto: Kasper Løjtved/Byrd.

Den 43-årige kvinde fik suget fedt fra ydersiden af låret, som lægerne så efterfølgende trak stamceller fra og dyrkede videre i et laboratorium. 14 dage senere fik hun så sprøjtet sit eget fedt ind i brystet, tilsat de opdyrkede stamceller.

»Det er jo dejligt nemt, fordi det kommer til at holde resten af livet. Jeg har fået en meget naturlig kavalergang og barm, og hvis jeg tager lidt på, eller jeg taber mig, så følges det ad. Så på den måde er det meget naturligt,« siger Feodora Viscovich, der nu kan glæde sig over at være indehaver af en C-skål.

»Jeg har udelukkende gjort det for min egen skyld. Det var virkelig tiltrængt at få noget hjælp,« siger Feodora Viscovich.

Hidtil har brystforstørrelse med eget fedt haft den udfordring, at kun en mindre del af fedtet overlever, og derved er det ofte svært at opnå den ønskede brystvolumen.

Men ved tilsætning af egne, opdyrkede fedtstamceller har det vist sig, at op til 100 pct. af fedtet overlever. Derved kan man med blot én fedttransplantation opnå et tilfredsstillende resultat. Det betyder samtidig, at selv slanke kvinder nu kan tilbydes proceduren.

»Det er ret fantastisk,« konstaterer Bo Jønsson.

Teknologien er uden bivirkninger. Til gengæld er prisen ikke til at betale for alle og enhver: En behandling koster på nuværende tidspunkt 195.000 kr., oplyser lægen.

Med tiden, som teknologien bliver mere udbredt herhjemme og i udlandet, forventer hospitalet dog, at prisen vil falde.

Feodora Viscovich er tilfreds med sine nye bryster, der nu er en c-skål. Foto: Kasper Løjtved/Byrd.

Aleris-Hamlet er det første hospital i verden, der kan udføre indgrebet med fedt og egne opdyrkede fedtstamceller. På nuværende tidspunkt kan man få fyldt 300 ml fedt i brysterne.

Hospitalet forventer, at teknologien også i fremtiden vil kunne bruges til andre typer af procedurer.