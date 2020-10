»Jeg kunne jo ikke ændre på coronaen eller min virksomheds situation. Derfor måtte jeg acceptere situationen, finde den indre ro og forberede mig på en forhåbentlig snarlig genåbning. På den måde kunne jeg være klar både mentalt og i praksis til, når og hvis verden igen åbnede.«

For 38-årige Kate Bille Hougaard lyder det legende let bare at acceptere tingenes tilstand, men hun har fået hjælp til at komme dertil.

I forbindelse med fire måneders nedlukning af sin virksomhed, der designer unika boliginteriør og byggevarer, måtte hun således vende tilbage til en række teknikker, hun tidligere har lært på et kursus i stresshåndtering.

Nogle teknikker, der netop er blevet publiceret i en række udenlandske tidsskrifter og dermed blåstemplet af andre forskere end dem, der står bag.

Hvis jeg for eksempel oplever en situation, som stresser mig, så er jeg begyndt at stille det sådan op: 'Er det noget, jeg kan ændre på?' Hvis ikke jeg kan ændre på det, så er det et vilkår, og så må jeg flytte mig fra situationen eller acceptere den, som den er Kate Bille Hougaard, selvstændig erhvervsdrivende

Behandlingskonceptet hedder Mindstrain og tager udgangspunkt i, at stress ikke kommer på grund af f.eks. dårligere ledere, arbejdsmiljø eller sygdom, som typisk er noget af det, der kan vælte læsset for mange.

Det er den stressramtes måde at tænke på, der er årsagen til, at han eller hun går ned med stress. Konceptet udelukker dog ikke, at ydre faktorer også skal adresseres, men det primære er altså at ændre på vores egne tankemønstre, lyder det fra en af udviklerne bag konceptet, stressforsker Stig Sølvhøj:

»Hvis man f.eks. har en dårlig chef, så er det ikke alle medarbejdere, der reagerer med uhensigtsmæssig stress på den person. Det er forskellen på den måde, vi reagerer på, der er det afgørende,« siger Stig Sølvhøj,

Det er godt og vel halvandet år siden, at Kate Bille Hougaard for første gang oplevede stresssymptomer i en travl hverdag som selvstændig.

Bekymrer du dig ofte om fremtiden?

Hun glemte ting, blev i dårligt humør, havde svært ved at sove og koncentrere sig. Men en bekendt anbefalede hende Mindstrain. Særligt to ting har hun taget med sig:

»Hvis jeg f.eks. oplever en situation, som stresser mig, så er jeg begyndt at stille det sådan op: 'Er det noget, jeg kan ændre på?' Hvis ikke jeg kan ændre på det, så er det et vilkår, og så må jeg flytte mig fra situationen eller acceptere den, som den er. Det kan være både i mit privatliv eller i mit arbejdsliv. Hvis f.eks. en kollega har et problem, så er det jo ikke sikkert, at jeg behøver at være en del af løsningen og bruge energi på noget, jeg ikke kan hjælpe med,« siger Kate Bille Hougaard.



Hvad hun mere har lært, er at parkere bekymringerne i en mental lænestol, inden hun skal sove, så hun ikke ligger og bekymrer sig og dermed ikke kan falde i søvn.

Så mange lider af stress 35.000 danskere var i 2016 dagligt sygemeldt pga. stress.

3.000 blev tilskrevet førtidspension pga. stress.

Mere end 500.000 henvendelser ved praktiserende læger grundet stresssymptomer.

30.000 hospitalsindlæggelser grundet stresssymptomer.

Hver fjerde, der oplever stress, udvikler angst og/eller depression. Kilde: Institut for Stress.

»Så må jeg kigge på det i morgen, når jeg vågner, hvor jeg kan gøre noget ved det,« siger hun.

Ifølge stressforsker Stig Sølvhøj er pointen altså, at man skal lære at spørge sig selv, hvorvidt en tanke reelt har nogen nytteværdi – og om man kan og bør stoppe tanken. Så man på den måde lærer sig selv at stoppe op og tænke på noget andet.



F.eks. er det svært at ændre på noget, man bekymrer sig om vil ske i fremtiden, og så er det måske værd at overveje, om man skal bruge tankevirksomhed på det.

»Det, vi traditionelt har gjort i stressbehandling, er at ændre på de ydre faktorer, f.eks. ved at skabe et bedre arbejdsmiljø og nogle bedre ledere. Men ved også at arbejde med folks overbevisninger kan vi få folk ud af deres stresstilstand på ganske kort tid. Det er epokegørende,« siger Stig Sølvhøj.

Tips til at tackle stress Vær opmærksom på, hvor mange timer du bruger på negative tanker om enten fortid eller fremtid. Har tidsforbruget reelt nytteværdi? Kan du stoppe tankerne, når de først er kommet i gang?

Prøv at skelne mellem problemer og vilkår. Mange oplever stress, fordi de bekymrer sig om noget, de alligevel ikke kan gøre noget ved, fordi det er et vilkår. Det er gavnligt at skifte fokus til problemer, man reelt kan løse.

Tag kroppens signaler seriøst og stop op, hvis den fortæller dig, at den ikke har det godt.

Uanset hvilken måde man vælger at angribe stress på, oplever Kate Bille Hougaard i hvert fald ikke længere at glemme, hvad hun har lavet, eller hvor hun er på vej hen. Og kommer der små tegn på, at tempoet er for højt og bekymringerne for mange, så finder hun en ekstra mental lænestol frem inden sengetid.

»Da jeg først startede med teknikkerne, var jeg overbevist om, at jeg ikke duede til det. Men med lidt øvelse synes jeg, det fungerer. Jeg sover igen godt om natten,« siger hun.