Det lyder utroligt, men den er god nok.

En mand, som blev lam i en motorcykelulykke og mistede førligheden i benene, kan nu gå.

Det er sket, efter at forskere på har opereret et elektrisk implantat fast på hans rygsøjle.

Italieneren Michel Roccati, du kan se i videoen øverst på artiklen, blev lammet efter en motorcykelulykke for fem år siden. Han fik en komplet rygmarvsskade, og efter ulykken havde han ingen førlighed i benene.

Men i dag, udstyret med en elektrodeanordning implanteret på sin rygmarv, kan Roccati igen gå i bad uden en stol og slentre gennem byen med en rollator.

Han er en af ​​tre mænd mellem 29 og 41 år, der har deltaget i STIMOs kliniske forsøg. Resultaterne af undersøgelsen blev mandag offentliggjort i tidsskriftet Nature Medicine.

»Jeg rejser mig og går, hvor jeg vil. Jeg kan gå op ad trappen – det er næsten et normalt liv,« siger Michel Roccati til BBC.

Og det faktum er uden tvivl gode nyheder. Men ifølge Fin Biering-Sørensen, ​​​professor i neurorehabilitering med specielt fokus på rygmarvsskader på Rigshospitalet, skal vi ikke gøre det mere sensationelt end højst nødvendigt:

»Det er dejligt, at vi får de her studier, der lærer os noget. Men træerne gror ikke ind i himlen,« siger professoren og uddyber:

»Det er vigtige studier, men ikke i sådan grad, at vi kan bruge det i hverdagen, som det jo i sidst ende handler om – det er vigtigt at fastslå. Men det er stadig en god nyhed, og studierne skal fortsætte, så vi hele tiden kan blive klogere på, hvordan vi gør det bedre. Næste studie bliver altid bedre.«

Fin Biering-Sørensen gør opmærksom på, at man stadig ikke kan få rygmarv til at gro sammen, og derfor er der ikke tale om et stort gennembrud. Men små fremskridt har også ret.

Og det nyeste fungerer ved, at der lægges elektroder oven på rygmarvsnerverne under hvirvlerne.

Elektroder, der kan blive siddende hele livet, leverer elektriske impulser til rygmarvsnerver, der styrer forskellige muskler i ben og torso.

Pulserne styres af en software på en tablet, der giver instruktioner til en bestemt handling, såsom at stå, gå, cykle eller sparke benene for at svømme.

Så for at udføre en bestemt bevægelse vælger personen den ønskede mulighed fra sin tablet, som derefter kontakter en pacemakerlignende enhed i deres underliv, der sender signaler til den implanterede elektrode.

Dette stimulerer de forskellige muskelsæt til det rigtige tidspunkt og varighed til eksempelvis at skubbe op i stående stilling, eller svinge benene for at gå.

Mens enheden er slukket, vil bevægelse ikke være mulig.

»Takket være denne teknologi har vi været i stand til at målrette personer med de mest alvorlige rygmarvsskader. Ved at kontrollere disse implantater kan vi aktivere rygmarven, som hjernen ville gøre naturligt for at få patienten til at stå, gå, svømme eller cykle.«

Det siger professor Grégoire Courtine, der ledede holdet bag udviklingen, til The Guardian.

Dog understreger forskerne, at opfindelsen ikke er en direkte kur mod rygmarvsskade, og at teknologien desuden stadig er for kompliceret til at blive brugt i hverdagen. Til trods for dette hyldes systemet alligevel for at være et stort skridt til at forberede livskvaliteten.