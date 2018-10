Et nyt lovforslag, der netop er fremsat af sundhedsministeren, skal skærpe reglerne for at fjerne tatoveringer. Steffen Mettin Jensen savnede de regler, da han i 2013 skulle have fjernet en tatovering på hånden.

»Jeg kom ind til en fyr, der ikke havde styr på lasermaskinen. Det gik helt galt,« forklarer Steffen Mettin Jensen til B.T. og uddyber:

»Jeg endte med at have en pose rundt om hånden i en måned, fordi det dryppede med blod og væske. Det var en ekstremt smertefuld oplevelse.«

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby fremsætter forslaget, fordi der i dag ikke stilles nogen krav til, hvem der må fjerne tatoveringer med laserbehandling.

Mange laserbehandlinger af tatoveringer ender ikke godt. Her er det Katja Bunch, der i 2017 stod frem i Berlingske og fortalte om, hvor galt behandlingen var gået. Foto: Sofie Mathiassen Vis mere Mange laserbehandlinger af tatoveringer ender ikke godt. Her er det Katja Bunch, der i 2017 stod frem i Berlingske og fortalte om, hvor galt behandlingen var gået. Foto: Sofie Mathiassen

Det har resulteret i utallige tilfælde som Steffen Mettin Jensens, hvor fjernelse af tatoveringer er endt med brandsår, infektioner eller slemme ar.

Det skal den nye lovgivning være med til at råde bod på, viser lovforslaget, som B.T. har fået indsigt i.

»Der er i allerhøjeste grad brug for regler på det her område,« siger Jørgen Serup, professor og overlæge ved tatoveringsklinikken på Bispebjerg Hospital, og uddyber:

»I dag kan hvem som helst købe laserudstyr og starte en forretning. Vi ser tilfælde, hvor skrupelløse amatører forvolder forfærdelig skade på folk. Det er slemme brandskader og voldsomme ar. Man skal huske, at de her lasermaskiner altså kan brænde hul igennem en arm,« siger Jørgen Serup.

Tatoveringer har været meget populære de seneste årtier. I dag har en ud af syv danskere en tatovering. Det har udløst en stigende efterspørgsel efter at få dem fjernet, fortæller professor Jørgen Serup. Foto: Simon Skipper Vis mere Tatoveringer har været meget populære de seneste årtier. I dag har en ud af syv danskere en tatovering. Det har udløst en stigende efterspørgsel efter at få dem fjernet, fortæller professor Jørgen Serup. Foto: Simon Skipper

Godt en ud af syv danskere har en tatovering, viser en række undersøgelser – blandt andet fra Miljøstyrelsen. I takt med at flere er blevet tatoveret, er efterspørgslen efter at få dem fjernet også taget til.

»Det er et ret lukrativt marked. Folk er hurtige til at få en tatovering i dag, og derfor er der også et stigende antal, der fortryder igen. Problemet er, at de risikerer at blive behandlet med maskiner, som ikke er egnet til formålet og af mennesker, der ikke har forstand på at bruge maskinen,« siger Jørgen Serup.

Lovforslaget lægger op til, at der fremover skal bruges lasermaskiner, som lever op til specifikke krav. Der skal gå seks uger mellem behandlingerne, og fremover skal behandlingerne dokumenteres, så myndigheder kan se, at kravene er efterlevet.

Hvis man fjerner tatoveringer uden at leve op til de krav, skal Styrelsen for Patientsikkerhed have mulighed for at udstede forbud imod, at den pågældende fjerner tatoveringer, ligesom forbuddet kan medføre politianmeldelse. Det viser et udkast til forslaget, som B.T. har fået indsigt i.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby har fremsat et lovforslag, der skal regulere markedet for fjernelse af tatoveringer. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Sundhedsminister Ellen Trane Nørby har fremsat et lovforslag, der skal regulere markedet for fjernelse af tatoveringer. Foto: Mads Claus Rasmussen

Jørgen Serup mener dog ikke, at forslaget er tilstrækkeligt. I dag er det sådan, at man for at udføre kosmetisk laserbehandling, eksempelvis for at fjerne rynker, skal være speciallæge i hudsygdomme eller plastikkirurgi. Jørgen Serup mener, at fjernelse af tatoveringer bør falde ind under samme forordning.

»Med det her forslag stiller man krav til maskinen, men man stiller ikke krav til de faglige forudsætninger hos dem, der skal betjene den. Så jeg synes, det er mangelfuldt,« siger Jøren Serup og fastslår:

»Det er en ommer. Der skal mere til.«