To gange om ugen sker der et uheld eller en ulykke i Limfjordstunnelen.

Den 582 meter lange underjordiske motorvejstunnel, der forbinder Nørresundby med det østlige Aalborg, har jævnligt problemer med såkaldte 'utilsigtede hændelser.'

Det skriver Nordjyske, som har set på tal fra Vejdirektoratet på, hvor mange ulykker der er på strækningen.

En hurtig Google-søgning fra den seneste måned viser bare et par af dem:

'Massiv kø - bil i brand,' Motorvej spærret efter færdselsuheld,' 'Mand skabte panik på motorvej,' for blot at nævne et par af dem.

Ifølge Nordjyskes oplysninger passerer der dagligt 87.000 biler gennem tunnelen.

Sidste år skete der ifølge avisens oplysninger i alt 91 uheld i Limfjordstunnelen, og det er en smule under gennemsnittet, som ligger på cirka 120 om året.

Det farligste tidspunkt at køre gennem tunnelen er i myldretiden. Det er nemlig mellem klokken 7 og 8 om morgenen, og 15 og 16 om aftenen, at der sker flest uheld.

I hvert tredje af tilfældene skyldtes uheldene tabt gods.