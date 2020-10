Der er ekstra meget brug for hjælp og støtte til folk ramt af stroke under coronaepidemien, mener Hjernesagen.

Det vender hverdagen op og ned at blive ramt af stroke, som er en blodprop eller blødning i hjernen. Både for den strokeramte og personens pårørende.

Derfor lancerer Hjernesagen torsdag StrokeLinjen, hvor berørte kan ringe ind og blandt andet få gratis rådgivning og vejledning.

- Det er en livsomvæltende ting at blive ramt af stroke. Det sker som lys fra en klar himmel.

- Og når man har været igennem den første akutte behandling, så er der rigtig mange mennesker, som står i en situation, hvor de har behov for rådgivning, vejledning og nogle gange bare nogle at snakke med, siger Birgitte Hysse Forchhammer, direktør i Hjernesagen.

På StrokeLinjen er sygeplejersker, socialrådgivere, neuropsykologer og jurister parate til at svare på spørgsmål fra patienter, pårørende, fagpersoner og andre, som har bekymringer eller opklarende spørgsmål om stroke.

Omkring 12.000 personer om året bliver ramt af stroke i Danmark.

Halvdelen af dem, der overlever, har varige mén. Hver fjerde er afhængig af andres hjælp i det daglige. I 2018 døde knap 3200 personer som følge af stroke.

Hjernesagen håber også at udbrede mere viden om stroke, herunder forebyggelse, behandling og rehabilitering, ved at have samlet oplysninger på en hjemmeside.

Ifølge organisationen er den nye strokelinje særligt vigtig som supplement til de offentlige tilbud på hospitaler og kommuner under coronapandemien.

- Netop i en situation med corona er det vores oplevelse, at der er rigtig meget behov for hjælp, vejledning og støtte, siger Birgitte Hysse Forchhammer.

Hun fremhæver blandt andet, at folk, der bliver udskrevet, kan have svært ved at finde ud af, hvad de må og ikke må efter et stroke under coronaudbruddet.

Eksempelvis kan det være sværere at få adgang til rehabilitering på grund af coronarestriktioner, hvilket er en situation, hvor StrokeLinjen kan hjælpe en videre.

- En anden ting er, at pårørende måske ikke har haft mulighed for at komme med ind på sygehuset og få informationer, simpelthen fordi man ikke må komme så mange på grund af coronarestriktioner.

- Det betyder, at man efterfølgende kan have et ekstra behov for nogen at snakke med siger, Hjernesagens direktør.

70 procent af de personer, som rammes af stroke, er over 65 år.

StrokeLinjen er fremover åben mandag-torsdag fra klokken 9.30 til 14.

