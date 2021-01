»Sælger billeder med 69-billeder og videoer af frække unge piger.«

Sådan lyder ét ud af adskillige opslag på hjemmesiden Reddit, hvor der deles, sælges og søges efter hævnporno.

Reddit er populært verden over og bruges til at dele nyheder, sjove videoer og mange andre ting, som man så kan debattere eller kommentere i såkaldte 'subreddits'.

Og det er i én af de 'subreddits', der bedst kan beskrives som en underside, at en masse danskere nu i flere måneder dagligt har udvekslet hævnporno.

Nøgenbilleder og sexvideoer bliver flittigt delt på siden Reddit. Foto: Reddit Vis mere Nøgenbilleder og sexvideoer bliver flittigt delt på siden Reddit. Foto: Reddit

Det viser en gennemgang af undersiden, som B.T. har foretaget.

Helt konkret foregår det på den måde, at en bruger laver et opslag, hvor vedkommende enten tilbyder nøgenbilleder eller seksuelle videoer for penge eller andet materiale i bytte.

Det er både billeder og videoer af en række kendte danske kvinder, men også ukendte piger, som deles vidt og bredt på siden.

Har du oplevet at få delt billeder eller videoer mod din vilje? Eller har du selv delt mod andres vilje? Så vil B.T. gerne tale med dig. Skriv på sebj@bt.dk.

Det første opslag på den specifikke 'subreddit' blev skrevet for et halvt år siden, og siden er der skrevet massevis, og i skrivende stund er der 930 medlemmer af undersiden.

Under hvert af opslagene er der et kommentarspor, og hvis man kigger nærmere på dem, kan man se, at der også der bliver delt links til andre sider, hvor der ligger seksuelle billeder og videoer af både kendte og ukendte piger.

Med andre ord: en decideret byttebørs.

Men hvorfor gør Reddit ikke noget ved den relativt lettilgængelige side, hvor der helt åbenlyst begås ulovligheder?

Det er et godt spørgsmål, og det har B.T. forsøgt at få techgiganten til at svare på, men det har været uden held.

Til gengæld understreger Rigspolitiet, at man ser en stigning.

»Jeg kan ikke udtale mig om den konkrete sag eller anmeldelser omhandlende navngivne personer. Men vi ser desværre et stigende antal sager, der handler om deling af seksuelt krænkende videoer og billeder via sociale medier og diverse internetfora,« siger politikommissær Flemming Kjærside fra Rigspolitiets Nationale Cybercrimecenter.

Det er dog ikke kun politiet, der tager afstand fra de næsten 1.000 medlemmer af siden.

De seneste dage er siden nemlig blevet 'opdaget' af de Reddit-brugere, der benytter universet til andet end at dele krænkende seksuelt indhold.

Den konkrete side B.T. er bekendt med den 'subreddit', hvor den ulovlige deling foregår, men har valgt ikke at bringe navnet og har derfor også sløret konkrte detaljer fra de dokumenterende screenshot. B.T. ønsker nemlig at sætte fokus på den ulovlige deling, men ønsker modsat ikke at bidrage til, at flere benytter sig af muligheden for at dele og efterspørge det krænkende indhold på Reddit-siden.

Og det har affødt en række kritiske opslag.

Ét af dem, der har overskriften 'tag jer sammen', lyder som følger:

'Ærligt hva fanden er der galt med jer, decideret ulækkert. Jeg får det fysisk dårligt over at få notifikationer fra det her subreddit...'

I kommentarsporet flyder det over med andre brugere, der skriver, at de tager afstand fra delingen, ligesom nogle opfordrer til at melde siden til politiet.

I oktober 2020 blev justitsminister Nick Hækkerup også spurgt ind til den ulovlige deling på Reddit, og her understregede han, at myndighederne kan anmode Reddit om at fjerne krænkende materiale.

Fra oktober 2020 og til nu er den konkrete Reddit-side dog blevet brugt næsten dagligt til at dele krænkende seksuelt indhold.