Et plejehjem, den private hjemmepleje og flere skoler i Hjørring Kommune er ramt af coronasmitte.

To klasser på Lundergårdskolen i Hjørring er sendt hjem resten af skoleåret, fordi to elever er konstateret smittede med coronavirus.

Det oplyser skolelederen til DR Nordjylland.

Det drejer sig om et søskendepar, der går i hver deres 2. klasse.

Tidligere er der konstateret smitte på Bagterpskolen og Højene Skole i samme kommune.

I nabokommunen Frederikshavn er 12 klasser tidligere på ugen sendt hjem fra skole for at mindske smitterisiko, efter at flere elever har spillet fodbold med en smittet elev.

I Hjørring Kommune er Vendelbocenteret i Sindal ramt. Her var status onsdag, at 20 medarbejdere og 14 beboere var testet positiv.

Derudover var ti medarbejdere hjemsendt med symptomer, skrev TV2 Nord onsdag.

Der er desuden fundet enkelte smittede i flere skoleklasser og i den private hjemmepleje i kommunen.

Udbruddet af coronavirus i Hjørring Kommune fik mandag de nationale sundhedsmyndighederne til at iværksætte en lang række tiltag i samarbejde med kommunen.

/ritzau/