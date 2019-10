Forældre kan kun bruge nyt skoleintra-system, hvis de accepterer indsamling af personfølsomme oplysninger.

Omkring to millioner danskere børn, forældre og undervisere er netop nu ved at blive bundet sammen af den nye digitale skoleplatform Aula.

Men hvis man som forælder vil være med, kræver det, at man som den allerførste handling siger ja til, at Aula indsamler følsomme personoplysninger, som kan være informationer om helbred eller religion i relation til for eksempel kost og særlige behov.

Ifølge flere iagttagere rummer dette en række etiske problemer, som ikke har været debatteret tilstrækkeligt.

Det skriver Kristeligt Dagblad tirsdag.

For reelt er det et tilbud, man ikke kan afslå. I hvert fald ikke, hvis man vil vide, hvad der foregår på skolen, og hvilke lektier ens barn har for.

Det påpeger Sandra Gram-Hansen, der er ph.d. og adjunkt ved institut for kommunikation og psykologi på Aalborg Universitet og formand for skolebestyrelsen på Vester Hassing Skole i Nordjylland.

- Som forælder mener jeg ikke, det er i orden. De oplysninger om kost, sundhed og religion, der sigtes til, har skolen sandsynligvis også fået før, så det er måske ikke i sig selv banebrydende, siger hun til Kristeligt Dagblad.

- Men det er problematisk, at man som forælder bliver tvunget til at give sit samtykke for overhovedet at kunne komme på Aula. Børnenes data bliver taget som gidsel.

Jakob Volmer, der er chefkonsulent i IT-virksomheden Kombit og projektleder på Aula, forsikrer, at der ikke er grund til at være bekymret.

- Det er ikke sådan, at vi systematisk beder forældrene indberette alt om kost, sundhed og religion, siger han til Kristeligt Dagblad.

Hvis man vil holde sit barn hjemme ved ramadanafslutningen eller vil oplyse om barnets fødevareallergi, bliver det behandlet fortroligt, forklarer han.

- Jeg forstår godt, at informationen om, at der indsamles følsomme oplysninger, kan skabe frygt, men Aula er det sikreste sted, man kan opbevare sådanne oplysninger, siger han.

Han bekræfter, at der er købt plads til lagring af data hos den multinationale Amazon-koncern. Men alle data er krypteret, så intet kan tilgås af Amazon, understreger han.

