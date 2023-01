Lyt til artiklen

Skoleleder Carsten Søndergaard har sagt op efter én måned i jobbet.

Det skriver TV 2 Nord.

Carsten Søndergaard var tidligere ansat som skoleleder på en skole i Aalborg, der blev omdrejningspunkt for en sag om blufærdighedskrænkelser.

En ansat fra skolen i Aalborg skal nu for retten i sagen om krænkelsessagen, og det har fået Carsten Søndergaard til at stoppe som skoleleder på Vestbjerg Skole.

Sagen har fyldt for meget for Carsten Søndergaard. Det fortæller områdechef Brian Klitgaard til forældrene på Vestbjerg Skole i en besked i Aula.

»Kære forældre. I modtager hermed orientering om, at Carsten Søndergaard stopper som skoleleder på Vestbjerg Skole. Carsten er ikke klar til at fortsætte som skoleleder, da sagen fra XX Skole fortsat fylder for meget for ham.«

Krænkelsessagen på den tidligere skole handler om en ansat, der nu er tiltalt for at have krænket 20 børn i en årrække.

Allerede dengang skrev Carsten Søndergaard til forældrene på Vestbjerg Skole, at han overvejer sin fremtid på skolen, fordi sagen har fyldt så meget i pressen.

Den ansatte er tiltalt for at have krænket 20 børn, der var i alderen seks til 10 år, i perioden fra 2017 og 2022.

Retssagen har været i gang siden den 25. november og fortsætter den 12. januar. Her skal børnenes forældre afgive forklaring.

Den tiltalte nægter sig skyldig.