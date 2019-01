Gebyrerne i den udskældte teknik- og miljøforvaltning i Københavns Kommune sejler.

Faktisk er det så galt, at flere end to ud af tre af kommunens i alt 151 gebyrer er problematiske. Det viser en kulegravning af gebyrområdet, revisionsfirmaet Ernst & Young har foretaget. Det svarer til gebyrer for et beløb på 723 millioner ud af en samlet forventet indtægt i 2019 på 1,4 milliarder kroner.

Blandt andet er der problemer med beregningsmetoderne og dokumentationen for, at gebyrerne er korrekte og kun dækker de faktiske udgifter.

»Det er skræmmende, at forvaltningen har haft så lidt styr på hjemmelsgrundlaget og dokumentationen i forhold til gebyropkrævningen. Det er lige før, at jeg vil karakterisere det som en bananrepublik. Når vi som offentlig myndighed opkræver gebyrer, så skal der være helt styr på grundlaget,« siger medlem af Borgerrepræsentationen for Socialdemokraterne Lars Weiss.

»Hvis man ikke kan dokumentere, at gebyrerne bygger på et ordentligt grundlag, så lever man ikke op til ordentlig forvaltningsskik,« tilføjer han.

To ud af tre gebyrer i Københavns Kommune er ifølge en revisionsrapport fra Ernst & Young problematiske. Foto: Anne Bæk

De problematiske gebyrer er mange, og Ernst & Young mener bl.a., at modellen for beregning af affaldsgebyrer er 'ugennemsigtig og dårligt dokumenteret'.

Der er også problemer med visse parkeringsgebyrer og tvivl om lovgrundlaget for den såkaldte grundværdiafgift.

Helt konkret viser rapporten, at 59 gebyrtakster ud af 151 har 'forhold, der bør bringes i orden'. 39 takster har 'væsentlige forhold, der bør bringes i orden', mens fire takster har 'kritiske forhold, der bør rettes op på.' Samlet er det altså 102 ud af 151 takster, der er problemer med.

Ernst & Young har også kigget på en række byggesagsgebyrer, og overordnet konkluderer revisionsselskabet, at der er 'mangler i forhold til dokumentation af metoden for takstudregning', ligesom det anbefales, at Teknik- og Miljøforvaltningen 'øger gennemsigtigheden i indregning af omkostningselementer'.

Ernst & Young har dog ikke set specifikt på tidsregistreringerne, som B.T. i løbet af 2018 har dokumenteret massivt rod med i form af blandt andet forskelsbehandling. Mens nogle borgere slap billigt, måtte andre til lommerne for helt identiske sager - afhængig af, om der blev koblet en medarbejder under oplæring til ens byggesag.

Sidemandsoplæringen ramte blandt andet den københavnske husejer Rune Gitz-Johansen, der blev tvunget til at redegøre for et kaninbur i sin have og endte med at betale 14.000 kr. i gebyr.

På grund af rod med tidsregistreringerne er det i 2019 blevet gebyrfrit at søge om byggetilladelse i Københavns Kommune.

Ninna Hedeager Olsen (EL) Foto: Søren Bidstrup

I en skriftlig kommentar til B.T. skriver Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager-Olsen (EL) om de store problemer på gebyrområdet:

»Jeg har fra starten sagt, at der vil dukke ting op, når man kaster det store trawl ud, som vi har gjort med denne meget grundige undersøgelse af alle forvaltningens takster og gebyrer. Heldigvis er der ikke store ubehageligheder som med afgiften for opstilling af containere. Men vi skal som offentlig myndighed selvsagt have helt styr på vores opkrævning af takster, så der både er gennemsigtighed og klar dokumentation ift. den fastsatte takst. Forvaltningen er kommet med en række konkrete anbefalinger, som jeg håber, udvalget vil tilslutte sig.«

Gebyrrodet lægger sig i slipstrømmen af en lang række møgsager for Teknik- og Miljøforvaltningen det seneste år. Blandt andet har B.T. afsløret, at boligejere har betalt op til 10 gange for meget for renhold af fortovene, ligesom forvaltningen har taget for høje takster for containere til private.

Desuden har B.T. afdækket, at antallet af klager over byggesagsgebyrer er mere end femdoblet på fire år fra 2014 til 2017.

I juni kunne B.T. kunne afsløre, at fem chefer i Teknik- og Miljøforvaltningen gav analyseinstituttet Epinion besked på at fjerne tre kritiske afsnit fra en undersøgelse af borgernes tilfredshed med byggesagsbehandlingen.

Forvaltningen har også været ramt af en mulig korruptionssag, hvor en tidligere enhedschef i byggesagsafdelingen er blevet politianmeldt for korruption. Den daværende kommunalchef lavede en lyssky aftale med en ejendomsmægler. Chefen fik tilsagn om et billigt salær ved sit private hussalg, hvis han hjalp mægleren med en byggetilladelse.