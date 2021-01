'XXXX og XXX har begge givet samtykke til samleje. Samtykket er begrænset til ét samleje og ophører efter 24 timer'.

Sådan vil det sort på hvidt stå, hvis du og din sexpartner vælger at give hinanden samtykke i en ny app til samme formål.

iConsent hedder appen, der i løbet af dagen er blevet diskuteret på de sociale medier.

'Danskerne har nu fået mulighed for at dokumentere samtykke til samleje, samt finde oplysninger om sex i appen iConsent. Appen skal sikre at begge parter er indforstået med at skulle have samleje,' fremgår det af en pressemeddelse om iConsent, der til forveksling kan ligne MobilePay.

Screenshot fra iConsent Foto: iConsent Vis mere Screenshot fra iConsent Foto: iConsent

Men er det den rigtige løsning i hele debatten om samtykke? Og hvordan skal det i praksis foregå?

Det har B.T. spurgt en af de to stiftere af appen, Anna Fast Nilsson, om.

I løbet af dagen har der været megen debat på de sociale medier om jeres nye app, og mange har udtrykt en kritik. Er du overrasket over det?

»Nej, det er jeg ikke. Vi har også talt med Sex og Samfund på forhånd, og der ved vi også, at deres direktør ikke er enig med os.

Men forstår du kritikken?

»Altså. Det her er ikke en perfekt løsning, men det er en løsning. Vi synes bare, at samtykkediskussionen er vigtig, og at der mangler redskaber,« siger Anna Fast Nilsson.

Når man åbner appen, får man en klar association til MobilePay. Er det ikke uheldigt?

»Vi har fokus på brugervenlighed. Det her kan være en akavet situation, og det er ikke noget, som man skal bruge for meget tid på.«

Screenshot fra appen iConsent Foto: iConsent Vis mere Screenshot fra appen iConsent Foto: iConsent

Nu du er ved det. Mange undrer sig over, hvordan appen i praksis skal bruges? Tænker I, at man giver samtykke før samlejets start?

»Ja, det kan jo være samme tidspunkt, som når man finder kondomet frem. Det er i forvejen en akavet situation, så dér kan man også klare samtykket.«

Forventer i virkelig, at folk vil tage fat i deres telefoner i sekunderne før, at de skal påbegynde sex, for at lave et digitalt samtykke?



»Vi håber, det er realistisk. Så længe samtalen er der, om det så er gennem dialog eller vores app. Og så kan man jo håbe, at man efter noget tid ikke vil synes, det er akavet. Det var jo sikkert også mere akavet i starten, når man skulle finde kondomet frem.«

Hvad synes du om appen?

Og hvad så, hvis man – som det desværre er tilfælde i nogle tilfælde – fortryder undervejs eller bliver udsat for et overgreb?

»Det er dér, vi har en funktion om, at man kan trække samtykket tilbage.«

Anna Fast Nilsson, der har lavet appen med sin bedre halvdel, fortæller, at de har haft appen ude hos en række testpersoner, og at den er blevet taget godt imod.

Det er dog, som tidligere nævnt, ikke tilfældet på de sociale medie.

Flere organisationer, herunder Dansk Kvindesamfund, mener, at appen er en dårlig idé, og flere politikere har også på Twitter givet udtryk for det samme.

Én af dem er Radikale Venstres Kristian Hegaard, der skriver:

»Denne såkaldte samtykke-app har intet med sex og samtykkelov at gøre. Skandaløs misforståelse af overgreb og samtykkelov. Det var bare det.«

I december vedtog Folketinget en samtykkelov, der i praksis betyder, at det i fremtiden er voldtægt, hvis man har samleje med en person, der ikke har givet samtykke til det.