En aarhusiansk speciallæge er tiltalt for at have krænket to kvinder i sin konsultation.

Lægen skulle ifølge anklageskriftet, som Århus Stiftstidende har fået adgang til, ad flere omgange fra marts til august 2020 have begået krænkelser i forbindelse med fysiske undersøgelser af to kvinder.

Han skulle blandt andet have berørt en kvindes skridt, trykket på området ved hendes kønsdele, berørt hendes baller, spredt ballerne og ført fingre op mellem dem. Ved en anden patient skulle han blandt andet have stillet spørgsmål af seksuel karakter.

Anklagemyndigheden forlanger frihedsstraf, når sagen skal afgøre i Retten i Aarhus, samt at manden fratages sin autorisation til at praktisere som speciallæge. Lægen nægter sig skyldig. Strafferammen for blufærdighedskrænkelse, som lægen er tiltalt for, går op til to års fængsel.

Sagen kommer lige i kølvandet på en anden sag om seksuelle overgreb på patienter.

Her blev en mandlig læge på Aarhus Universitetshospital anholdt og varetægtsfængslet for at have udsat en 27-årig kvindelig patient for seksuelt overgreb.

Han er sigtet for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, for blufærdighedskrænkelse og for at have misbrugt sin stilling. Han nægter sig skyldig.

»Alle er dybt rystede over, at det kunne ske. Det må aldrig ske,« sagde lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital Claus Thomsen til B.T. i forbindelse med sagen.