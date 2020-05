Det meget omtalte Plejecenter Sølund i København har i slutningen af marts overført en beboer, der var syg af covid-19, til plejehjemmet Fælledgården i København. Flere kilder med kendskab til sagsforløbet bekræfter historien over for B.T., men ønsker ikke at stå frem med navn.

Plejecenter Sølund har for nylig været genstand for stor omtale i medierne, især her i B.T., da plejehjemmet har mistet hele 16 beboere til covid-19. Desuden har B.T. afsløret, at plejehjemmets håndtering af værnemidler og omgang med de ramte beboere langtfra levede op til de skrappe retningslinjer, som myndighederne foreskriver.

Fælledgården havde på det tidspunkt, hvor beboeren blev overført, ikke nogen tilfælde af covid-19 hverken hos beboere eller personale. Efter den coronaramte beboer – en ældre kvinde – ankom, er der dog siden registreret mindst et andet tilfælde af covid-19 på plejehjemmet.

Personalet på Fælledgården besluttede sig hurtigt for at teste den syge beboer for netop covid-19, da beboeren udviste symptomer på sygdommen. Dette på trods af, at beskeden fra Plejecenter Sølund var, at beboeren tidligere har været syg af covid-19, men var raskmeldt og uden symptomer på anden uge.

Men den ældre kvinde var hverken rask eller symptomfri. Derfor blev det besluttet, at den coronasyge beboer skulle tilbage til Plejecenter Sølund, hvor hun havde boet hidtil. Det skete ifølge B.T.s oplysninger efter nogle dage.

Kvinden er nu på ny blevet flyttet til Fælledgården og er ikke længere syg af covid-19. B.T. har ikke viden om, hvorfor patienten skulle flyttes, men Københavns Kommune oplyser, at det er ret almindeligt, at plejehjemsbeboere skifter fra et plejehjem til et andet. Ofte efter eget ønske.

B.T. har bedt Københavns Kommune om en redegørelse i sagen. Kommunen bekræfter, at der har været en sag, men ønsker ikke at uddybe yderligere.

»Kommunen må ifølge lovgivningen ikke videregive personfølsomme eller personhenførbare oplysninger og kan derfor ikke udtale sig yderligere om den konkrete sag,« skriver Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i København i en mail til B.T., hvor der også står:

»Københavns Kommune oplyser, at kommunen følger sundhedmyndighedernes retningslinjer for tests, hvilket også er sket i den konkrete sag.«.

B.T. ville gerne spørge en repræsentant for Københavns Kommune, hvordan det hænger sammen, at alle retningslinjerne skulle være fulgt, men alligevel er en coronaramt beboer på Plejecenter Sølund overført til plejehjemmet Fælledgården med den besked, at hun var rask.

Det har desværre ikke været muligt at få yderligere kommentarer.

Flere pårørende til beboere på Plejecenter Sølund har tidligere kritiseret forholdene på Plejecenter Sølund. Blandt andet har en pårørende taget flere billeder af værnemidler, herunder ansigtsmasker og beskyttelsesdragter, der flød på en beboers toilet.

Det fik Københavns Kommune til at indskærpe retningslinjerne over for personalet, som efterfølgende igen kom på efteruddannelse i, hvordan man skulle omgås beboerne og håndtere værnemidler, så smitten ikke spredte sig.

Hverken ledelsen på Plejecenter Sølund eller Fælledgården ønsker at udtale sig om deres rolle i sagen. Al kommunikation skal gå gennem presseafdelingen, oplyser Københavns Kommune.