I efteråret 2020 måtte Frank Jensen efter massivt pres og masser af anklager om upassende adfærd gå af som Københavns overborgmester.

Nu viser det sig, at den seneste episode, hvor en kvinde har følt sig udsat for krænkende adfærd, fandt sted så sent som i 2020.

Det fremgår af en undersøgelse fra advokatfirmaet Kromann Reumert, hvor episoden er detaljeret fortalt.

Kvinden, vi kalder hende SP, er et kvindeligt medlem af Borgerrepræsentationen og var ifølge sin forklaring til nytårskur på Københavns Rådhus i 2020.

Til nytårskuren bliver der serveret masser af alkohol, og på et tidspunkt føler SP, at hun er blevet »en smule tipsy«.

Da hun skal passe sit arbejde dagen efter, beslutter hun derfor klokken 23.00, at det er tid til at komme hjem.

SP finder derfor sine ting og leder efter de kollegaer, hun gerne vil sige farvel til, men det er på dette tidspunkt, at hun får øjenkontakt med overborgmester Frank Jensen.

Frank Jensen mener ikke, at de to har hilst ordentligt på hinanden, så han rækker, ifølge SP, hånden ud for at hilse.

Frank Jensen, da han gik af som borgmester. Foto: Tobias Kobborg Vis mere Frank Jensen, da han gik af som borgmester. Foto: Tobias Kobborg

Men da hun tager imod Frank Jensens hånd, vælger han i stedet, ifølge SP, at trække hende ind til sig, lægge en hånd på hendes lænd og give hende »det absolut mest vådeste kys på kinden, som hun nogensinde havde fået«.

SP understreger, at Frank Jensen brugte sin tunge til kysset, og at hun var meget forbavset i øjeblikket.

Faktisk er SP så forbavset, at hun ikke ved, hvad hun skal sige, så i stedet for at skælde Frank Jensen ud for det våde kys, vælger hun i stedet at skælde ham ud for den politik, han står bag.

I den forbindelse, fortæller SP, kommer hun til at sige »fuck dig« til overborgmesteren, hvilket han bliver ophidset over.

Frank Jensen siger derfor, ifølge SP, at man ikke skal bruge ordet 'fuck' mod hinanden, og at han er »et ordentligt menneske, en familiefar og humanist, hvorfor hendes brug af skældsord ikke er okay«.

Herefter tog SP hjem fra nytårskuren.

I de efterfølgende mange måneder taler Frank Jensen og SP ikke sammen, og når hun møder ham på gangen, går hun i en stor bue uden om ham, ligesom hendes partigruppe – efter hun har indviet dem i episoden – sørger for, at hun aldrig gik alene rundt på rådhuset.

Frank Jensens version af episoden er væsentligt anderledes end SP's.

Først og fremmest mener han ikke, at episoden skete til nytårskuren i 2020, men til nytårsmiddagen i 2020.

Frank Jensen, da han gik af som borgmester. Foto: Tobias Kobborg Vis mere Frank Jensen, da han gik af som borgmester. Foto: Tobias Kobborg

Frank Jensen husker, at han efter desserten tog sine gæster med ind i Borgerrepræsentationens mødesal til kaffe og kafe, hvorefter selskabet sluttede i festsalen til øl og drinks.

Her husker Frank Jensen, at han ved 23-tiden stødte ind i SP, og at han besluttede sig for at ønske hende velkommen på rådhuset og i Borgerrepræsentationen.

Ifølge Frank Jensen gav han hende et kram »og muligvis også et kort kindkys«, hvorefter hun vælger at gå til angreb på ham for hans »i hendes øjne borgerlige politik«.

Frank Jensen genkalder herefter, at han fortæller hende, at det ikke er en måde, man normalt snakker sammen på tværs af partier, når man fejrer byens styre.

Den tidligere overborgmester husker ikke, at de to personer havde yderligere kontakt i 2020.

Efter begges forklaringer lyder Kromann Reumerts 'faktuelle vurdering' af episoden således:

»På baggrund af de modtagne forklaringer, herunder FJs egen forklaring om, at han gav SP et kram og muligvis også et kort kindkys, lægges det til grund, at FJ i forbindelse med, at han hilste på SP enten i forbindelse med nytårskuren eller nytårsmiddagen på rådhuset i 2020, gav SP et kram og et kys på en måde, som af SP blev oplevet som upassende. Vi kan derimod ikke med den fornødne sikkerhed fastslå, at FJ lagde sin hånd på SPs lænd.«.

Episoden er én ud af 12, der beskrives i undersøgelsen.