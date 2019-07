Skattestyrelsen har taget et helt nyt værktøj i brug for at fange fejl og 'afvigelser' i borgernes selvangivelser.

En digital robot, som reagerer, hvis folk indtaster ting i selvangivelserne, som ikke virker logiske.

Styrelsen er nemlig begyndt at bruge såkaldt 'maskinlæring' til at opsnuse afvigelser i danskernes selvangivelser.

I løbet af det første år har systemet fanget 726 selvangivelser, som af den ene eller anden grund var mystiske.

»Vi har taget et nyt digitalt værktøj i brug, som supplerer de andre former for kontrol, vi har. Og det er en baby, som vi har sat i verden, og som vi ser frem til at gå videre med,« siger Karoline Klaksvig, der er underdirektør i Skattestyrelsen til dr.dk.

Selv om det måske ikke umiddelbart lyder af meget, at Skattestyrelsens nye redskab fanger fejl i 726 af de i alt 4,6 millioner årsopgørelse, så er det ikke tallet i sig selv, der er vigtigt, understreger hun.

Styrelsen ønsker nemlig ikke at stille et værn op, så man skal en tung vej gennem systemet, hvis man laver en tastefejl.

I stedet går man efter aftypiske afvigelser, og det er tænkt som et supplement til Skattestyrelsens øvrige kontroller.