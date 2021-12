Som resten af landet har hovedstaden set coronasmitten stige markant den seneste tid. Men nu er den stukket helt af.

Således kan Københavns Kommune præsentere en kedelig rekord i antal smittede på et døgn. Det viser tal fra kommunen selv.

Det seneste døgn er 3.006 konstateret smittet med covid-19.

Det er det højeste antal i hovedstadskommunen under hele epidemien.

Og det er ikke kun smittetallene, der er tårnhøje for tiden.

Det er incidenstallet også. Det er antallet af smittede på syv døgn pr. 100.000.

Den gennemsnitlige incidens for Københavns Kommune ligger 22. december på 2.438. På landsplan er den kun overgået af Frederiksberg Kommune (2.464), som mange nok vil vide er omringet helt af København.

Incidenstal i Københavns bydele 22. december 2021 Nørrebro - 2.811

Indre By - 2.810

Vesterbro/Kongens Enghave - 2.696

Vanløse - 2.603

Østerbro - 2.430

Amager Øst - 2.402

Valby - 2.280

Amager Vest - 2.134

Bispebjerg - 2.112

Brønshøj-Husum - 1.635

De tal høster en klar kommentar fra Jan Pravsgaard Christensen, professor i immunologi ved Københavns Universitet:

»Det er voldsomt høje smittetal for København og Frederiksberg. Begge steder er hårdt ramt lige nu,« siger han.

I andre lande som Finland og Australien har man tidligere haft lokale nedlukninger af byer, hvor smitten har været for høj.

Og herhjemme har vi forsøgt med lokale restriktioner i eksempelvis Aarhus for at inddæmme lokal smitte.

Men det har ikke virket efter ønsket, forklarer Jan Pravsgaard Christensen.

»Vi har været igennem det her før. Og det virkede ikke. Folk kan stadig flytte sig uden for København, så medmindre man helt forhindrer folk i at rejse ud, så er det kun nationale restriktioner, der vil hjælpe,« siger eksperten, der også mener, at en nedlukning af hele københavnsområdet vil være nærmest umuligt at gennemføre.

»Det ville være voldsomt svært at føre ud i livet. Skal politiet så stå på motorvejen ud af byen og tjekke om folk, kører ud? Det kan man jo ikke,« siger Jan Pravsgaard Christensen.

I stedet har han en klar opfordring til folk – ikke kun fra København – når de skal hjem og fejre jul med familien.

»Folk skal tænke sig om. Er det meget vigtigt at tage til en julefrokost? Kan man ikke aflyse? Heldigvis viser forskningen også, at danskerne er begyndt at tænke sig mere om, når det gælder corona,« siger han.