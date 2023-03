Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den forrige S-regering meldte klart ud, at sagsbehandlingstiden for kriminalitet skulle sættes ned.

Men det modsatte er sket for en række forbrydelser mod borgerne.

B.T. har fået aktindsigt i dokumenter fra Rigsadvokaten, der viser, hvordan ofre for tyveri og bedrageris ventetid fra anmeldelse til dom er eksploderet i en grad, så den aldrig har været længere.

Det er præcis det samme, ofre for indbrud har mærket.

»Det er selvfølgelig noget, vi tager meget, meget alvorligt,« siger justitsminister Peter Hummelgaard (S), da han bliver præsenteret for sagsbehandlingstiden for tyveri og bedrageri.

Helt konkret er ofrenes ventetid hos politiet næsten fordoblet, mens ventetiden hos domstolene er tre gange længere end for 15 år siden. Det er tal, der kan ses i en graf i bunden af artiklen her.

Den daværende justitsminister, Nick Hækkerup (S), sagde ellers i både 2019 og 2020, at ambitionen var at få sagsbehandlingstiden ned for alle former for kriminalitet.

Det blev dengang besluttet, at personfarlig kriminalitet i form af vold, drab og voldtægter skulle prioriteres i endnu højere grad, men Nick Hækkerup slog samtidig fast, at ambitionen var meget bredere end det.

»Politiet og anklagemyndigheden skal se på mere omfattende tiltag for nedbringelse af sagsbehandlingstiderne for straffesager generelt og ikke kun sager om personfarlig kriminalitet,« sagde Nick Hækkerup 9. december 2019 til B.T.

Og otte måneder senere var meldingen den samme.

»Et af de allervigtigste punkter i den nye store aftale for politi og anklagemyndighed, vi lægger frem, det er at få nedbragt sagsbunker og sagsbehandlingstiderne,« sagde Nick Hækkerup 24. august 2020.

Peter Hummelgaard, den tidligere justitsminister sagde ret tydeligt, at sagsbehandlingstiden for alle typer kriminalitet skulle falde. Hvad er din ambition?

»Det er helt klart også vores ambition. Jeg tror bare, vi må være realistiske og sige, at jeg ikke med et fingerknips kommer til at trylle sagsbehandlingstiden ned fra den ene dag til den anden. Det kommer til at kræve vedholdende politisk fokus fra min side,« siger han og tilføjer:

»Men jeg hæfter mig ved, at politi og ankalgemyndighedenes samlede vurdering er, at man i løbet af i år vil komme til at nedbringe sagsbehandlingstiden, så man indfrier de målsætninger, der er sat.«

Indtil videre er sagsbehandlingstiden steget og steget. Tror du helt ærligt på, den begynder at falde?

»Jeg vil ikke bilde nogen ind, at den falder fra den ene dag til den anden. Men der har været sat en lang række forskellige initiativer i søen, og nu kommer vi også med flere. Vi er lige påbegyndt forhandlingerne om den del, der vedrører behandlingen hos domstolene, og forventer, det vil kunne bidrage til et fald i den samlede sagsbehandlingstid,« siger han.

Men år efter år stiger sagsbehandlingstiden jo. Hvornår begynder den at falde?

»Jeg tror ikke, jeg kan sige et præcist tidspunkt, men det, jeg til gengæld kan sige, er, at det her har mit helt, helt store fokus. Det er helt åbenlyst, at vi har en række udfordringer på tværs af vores straffesagskæde. Der er nogen grundlæggende udfordringer i for lange sagsbehandlingstider og grundlæggende udfordringer i selve driftsmaskinen, og det er mit helt store fokus...,« siger han og afbrydes af B.T.s journalist.

Men det er bare meget det samme, vi hørte fra den tidligere minister. Kan du ikke godt se, det meget er det samme, der bliver sagt?

»Jo, men kritikken fra for nogen år tilbage gik jo også meget på sagsbehandlingstiden af den personfarlige kriminalitet, og det har haft et stort og særskilt politisk fokus, man har forsøgt at gøre noget ved. Og det er ikke for at bagatalisere dem, der har været udsat for forbrydelser, der ikke er personfarlige, men det er et bredt ønske, at der, hvor sagerne skal gå hurtigst, det er, når folk har været udsat for vold, drab, voldtægter eller lignende,« siger han.

Skal der ikke også gøres noget ved ventetiden for tyveri, bedrageri og indbrud, I ikke betegner som personfarlig?

»Jo, det skal der helt sikkert. Det handler både om politiske initiativer og ressourcer, og vi har allerede taget en række skridt, der gør, at politiet og anklagemyndiged vurderer, at man i løbet af i år vil kunne nedbringe sagsbehandlingstiden, og det vil jeg selvfølgelig følge rigtig, rigtig nøje med i,« siger han.

Men kan du ikke godt forstå, at folk begynder at blive mistroiske, når ministre siger, at sagsbehandlingstiden vil falde, og det ikke sker?

»Jeg tror ikke, der er nogen grund til, at folk er mistroiske, men jeg tror, der er grund til, at folk med rette har høje forventninger til, hvor hurtigt en sag skal behandles, uanset om det er politiets efterforskning, om det er anklagemyndigheden, der rejser en sag, eller om det er ved domfældelse. Og vi har et meget, meget stort politisk fokus på alle dele af det,« siger han.

Men I har sagt det før, hvorfor skal det være anderledes den her gang?

»Jeg ved ikke, hvorfor det skal være anderledes den her gang, men nu siger jeg det, og jeg siger det, fordi jeg har et meget stort politisk fokus på det, fordi jeg også synes, det er en stor udfordring,« siger han.

Vil du så her til sidst love, at under Peter Hummelgaard som justitsminister, der sker det altså, at sagsbehandlingstiderne falder?

»Jeg vil mege gerne love, at jeg vil gøre alt, hvad jeg overhovedet kan, og vil bruge alle mine vågne timer i døgnet på, at det får den størst mulige politiske opmærksomhed, så vi får nedbragt sagsbehandlingstiderne,« siger han.

Her kan du nu se ventetiden, ofrene for tyveri og bedrageri igennemsnit har: