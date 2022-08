Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Onsdag landede Formanden for Repræsentanternes Hus i USA, Nancy Pelosi, til sit noget kontroversielle besøg i Taiwan.

Og SPAR19, som er flyet, hun var med, blev overvåget af hele 2,92 millioner mennesker i alt på Flightradar24.com.

Det oplyser siden selv.

Fra det tidspunkt, hvor flyet lettede fra Kuala Lumpur klokken 15.42 lokal tid, var SPAR19 allerede den mest overvågede flyvning på hjemmesiden blandt alle aktive flyvninger.

Nancy Pelosi ankom til Taiwan i flyvet SPAR19. Foto: RITCHIE B. TONGO Vis mere Nancy Pelosi ankom til Taiwan i flyvet SPAR19. Foto: RITCHIE B. TONGO

Da det landede i Taipei i Taiwan, blev flyet overvåget af mere end 700.000 mennesker, hvilket gør det til den mest overvågede liveflyvning i Flightradar24s historie.

Hele flyveturen varede syv tiver, og her fulgte altså i alt 2,92 millioner mennesker med på mindst en del af flyvningen.

82-årige Nancy Pelocis besøg i Taiwan er kontroversielt, fordi Pelosi er nummer tre i præsidentrækkefølgen, og officielt anerkender USA ikke Taiwan som selvstændigt land.

Taiwan fungerer som en selvstændig østat med demokratiske valg, egen hær, møntfod og flag. Alligevel gør Kina hævd på øen, og selvom USA ikke anerkender Taiwan som en selvstændig nation, så ønsker USA heller ikke, at Kina skal overtage Taiwan.

Et kort, som blandt andet Kinas statsmedie China Xinhua News har offentliggjort, viser, hvor Kina har planer at lave militærøvelser fra torsdag og frem til søndag som konsekvens af Nancy Pelosis besøg. Det er de skraverede områder rundt om Taiwan. Foto: China Xinhua News Vis mere Et kort, som blandt andet Kinas statsmedie China Xinhua News har offentliggjort, viser, hvor Kina har planer at lave militærøvelser fra torsdag og frem til søndag som konsekvens af Nancy Pelosis besøg. Det er de skraverede områder rundt om Taiwan. Foto: China Xinhua News

USA har siden 1970erne forsøgt at håndtere den diplomatiske balancegang ved hjælp af såkaldt 'strategisk tvetydighed'. Derfor er det uvist, om USA vil hjælpe Taiwan militært i tilfælde af en kinesisk invasion.



Nancy Pelosis besøg er også kontroversielt, fordi det udfordrer denne 'strategiske tvetydighed', idet det kan opfattes som et tegn på, at USA officielt anerkender Taiwan og den taiwanesiske regering.

Pelosi er en kendt kritiker af Kina og landets krænkelser af menneskerettigheder. Kina betragter Taiwan som kinesisk og har derfor har advaret om, at det ville få konsekvenser, hvis Pelosi besøger landet – hvilket nu er sket.

Læs eller genlæs dagens liveblog om Nancy Pelosis besøg i Taiwan HER.