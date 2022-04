Efter at corona ikke længere ses som en samfundskritisk sygdom, og grænserne er åbnet, sætter tyske turister igen kursen mod Danmark.

Og det kan ses på antallet af bookinger i danske feriehuse, som igen i år slår rekord.

Da coronapandemien fik Danmark til at lukkede ned i marts 2020, begyndte danske bookinger at fylde feriehusenes kalendere og resulterede i en rekord for påskemånederne sidste år, skriver Danmarks Statisk i en pressemeddelelse.

I år er historien den samme: Nyt år, ny rekord.

Det skyldes, at pandemien sidste år holdt de tyske gæster væk, som nu vender tilbage efter, at rejserestriktioner er afskaffet.

»Sidste år var det ikke muligt at rejse, og flere danskere rykkede i et dansk feriehus i påskeferien. Både over julen og i vinterferien har vi til gengæld set, at vores tyske naboer vender tilbage, nu hvor de frit kan rejse til Danmark igen. Det vækker tilsyneladende begejstring, for der er nu flere bookinger i påsken, end vi før har set i statistikken.«

Det siger Paul Lubson, specialkonsulent i Danmarks Statistik, i pressemeddelelsen.

I alt var der booket lidt over 63.000 husuger i påskemånederne.

En opgørelse, som tæller summen af bookinger i marts og april, ved udgangen af januar i år, hvilket er det højeste antal nogensinde. Af disse uger står tyske turister for hele 48.000, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Og det er særligt de jyske feriehuse, der er rift om, eftersom mange nordtyskere har tradition for at holde påskeferie der.

Det kan også mærkes hos Feriepartner Sydøstjylland og Sønderjylland, hvor 100 procent af deres huse er lejet ud. Det fortæller Torben Jersild, der er direktør i udlejningsfirmaet til TV Syd.

Han påpeger desuden, at der er 20 procent flere danskere i år, end der plejer at være i påsken.