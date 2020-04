Dommerne har god grund til at smile, når de svinger med dankortet.

Helt nye tal viser, at dommernes indtjening på bijobs i 2019 satte ny rekord. Og det er penge tjent ud over deres normale arbejde i landets ellers ret pressede domstole.

I alt tjente dommerne sidste år 68.206.290 kroner på biindtægter, hvilket er det højeste beløb, siden Bibeskæftigelsesnævnet i 2008 begyndte at offentliggøre tallene.

»Det er en ret voldsom stigning i indtægter på bijobs dommerne har haft, og det er tydeligt, at det stiger år efter år,« siger Eva Smith, der er professor emerita ved Juridisk Institut på Københavns Universitet.

Professor emerita ved juridisk institut på Københavns Universitet, Eva Smith, kalder stigningen i dommernes bijovs for ret voldsom.

Og stigningen har haft fart på.

I 2018 tjente dommerne samlet set 58.579.973 kr., så på blot et år er der kommet næsten 10 mio. kr. ekstra ind i kontoen hos dommere med bijobs.

Hvad har hver dommer så tjent?

I gennemsnit fik hver af de i alt 247 dommere med bijob 276.139 kr. ekstra i løn sidste år.

Se hvad dommerne tjener på bijobs 2019: I alt 247 dommere havde biindtægter for 68.206.290 kr. Det er svarer igennemsnit til 276.139 kr. per dommer. 2018: I alt 249 dommere havde biindtægter for 58.578.973 kr. Det er svarer igennemsnit til 235.261 kr. per dommer. 2017: I alt 247 dommere havde biindtægter for 64.262.869 kr. Det er svarer igennemsnit til 260.174 kr. per dommer. 2016: I alt 243 dommere havde biindtægter for 58.471.001 kr. Det svarer igennemsnit til 240.621 kr. per dommer. 2015: I alt 245 dommere havde biindtægter for 56.539.926 kr. Det svarer igennemsnit til 230.775 kr. per dommer. 2014: I alt 245 dommere havde biindtægter for 59.727.049 kr. Det svarer igennemsnit til 243.784 kr. per dommer. 2013: I alt 243 dommere havde biindtægter for 56.110.664 kr. Det svarer igennemsnit til 230.908 kr. per dommer. 2012: I alt 229 dommere havde biindtægter for 51.132.977 kr. Det svarer igennemsnit til 223.288 kr. per dommer. 2011: I alt 229 dommere havde biindtægter for 53.300.629 kr. Det svarer igennemsnit til 232.742 kr. per dommer. 2010: I alt 228 dommere havde biindtægter for 51.107.512 kr. Det svarer igennemsnit til 224.156 kr. per dommer. 2009: I alt 223 dommere havde biindtægter for 46.834.436 kr. Det svarer igennemsnit til 210.020 kr. per dommer. 2008: I alt 217 dommere havde biindtægter for 46.340.488 kr. Det svarer igennemsnit til 213.551 kr. per dommer. Kilde: Bibeskæftigelsesnævnet

Det er det højeste beløb, dommere i gennemsnit har tjent ved bijobs.

Som B.T. allerede har afdækket, så er der sket en ret markant stigning i ofre og kriminelles ventetider ved landets byretter.

De seneste tal viser, at en sag ved byretten i gennemsnit tog 153 dage at få gennemført i første halvdel af 2019.

Og det er det højeste antal dage i fem år.

I sommer blev Steen Johannsen umotiveret overfaldet på sin båd, som lå til i Horsens. I eftåret blev sendte politiet sagen til Retten i Horsens. Men på grund af travlhed, har retten ikke mulighed for efter sommerferien at tage sangen i retten, selv om den er ret simpel. Steen Johannsen er skuffet over den lange ventetid.

»Jeg er sikker på, dommerne passer deres arbejde ved domstolene. Men med så mange bijobs har de nok ikke overskud til at give det en ekstra tand, hvis der er behov for det,« siger Eva Smith.

Faktisk må en dommer kun tjene, hvad der svarer til 50 procent af sin normale løn ved domstolene.

Men overholder dommerne overhovedet, hvor meget de må bijobbe?

Nej, ikke altid, er svaret.

»De lange sagsbehandlingstider påvirker den enkelte borger, samfundet og tilliden til retssystemet,« lød det i januar fra Trine Poulsen, der som retspræsident ved Retten i Horsens er chef for dommerne. Årsagen var B.T.-historie om, at både sagsbunkerne og ventetiden hos landets byretter er steget kraftigt de seneste år.

B.T. kunne i februar fortælle, at en dommer hos landsretten virkelig har scoret kassen på at bijobbe.

Helt præcist har denne dommer fået 444.873 kr. for meget i løn for bijobs.

Og i marts kom det frem, at Ulrik Finn Jørgensen, der er dommer ved Retten i Lyngby, i fem år har haft bijob uden at søge om tilladelse.

Formanden for Den Danske Dommerforening, Mikael Sjöberg, beklager i et brev til justitsminister Nick Hækkerup (S) de to dommeres brud på reglerne.

Formand for Den Danske Dommerforening Mikael Sjöberg.

'Jeg skal være den første til at beklage, at en kollega har sat sig groft ud over alle regler og tjent det dobbelte i bibeskæftigelse af, hvad vedkommende må,' skriver han i brevet sendt 10. marts og fortsætter:

'Jeg skal også beklage, at en kollega i fem år har haft bibeskæftigelse uden den nødvendige tilladelse fra Bibeskæftigelsesnævnet. Det er kort sagt noget rod'

I forvejen er ministeren under pres fra flere politikere, der ønsker domstolene skal være del af den nye flerårsaftale, der ellers kun skulle gælde politi og anklagemyndighed.

Mikael Sjöberg, hvordan ser du på, at dommerne tjener rekordmeget på bijobs, samtidig med at ofrenes ventetid hos byretten er meget lang?

Synes du, det er i orden at dommerne tjener cirka en kvart million om året på bijobs?

»Jeg kan godt se dilemmaet. Men det har ikke nogen afsmittende effekt for sagsbehandlingstiden. Dommernes bibeskæftigelse skal gøres i fritiden,« siger han.

Eva Smith mener, det må være svært for dommere både at bijobbe og få ventetiden til at falde i retten.

»Man skal huske på, at når det virkelig brænder på, og der er stor pukkel på sit arbejde, må vi alle arbejde over. Men det er svært, når der samtidig bruges tid på andre bijobs,« siger hun.

