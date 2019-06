Hvis et barn har for meget såkaldt ulovligt fravær fra skolen, så kan forældre fremover mærke det på pengepungen.

Fra den 1. juli træder en ny regel nemlig i kraft, som forpligter folkeskolerne til at underrette kommunen, når en elev har for meget ulovligt fravær - og så skal kommunen give en økonomisk straf til forældrene ved, at de ikke modtager næste kvartals børneydelse.

Det skriver DR.

Den nye regel er en del af den afgående regerings strategi mod parallelsamfund, og den betyder, at kommunen fremover skal underrettes, hvis en elev har mere end 15 procents ulovligt fravær.

Det ulovlige fravær kan eksempelvis være, at eleven er bortrejst længe i undervisningstiden uden skolens tilladelse, eller at eleven pjækker og bliver væk fra undervisning uden gyldig grund.

Men det er langt fra alle, der er glade for situationen.

DR har kontaktet 19 skoleledere fra folkeskoler, hvor mindst halvdelen af eleverne er af udenlandsk herkomst, og 11 af dem er imod den nye regel:

»Jeg kan ikke se, hvordan det skulle gavne et lille barn, at mor og far bliver trukket i deres børnecheck, fordi de har haft for meget elevfravær,« siger skoleleder på Søndervangskolen i Viby ved Aarhus, Rani Bødstrup, til DR.

Set over skoleåret 2017 til 2018 havde 5.166 elever mere end 15 procent ulovligt fravær.

Sidste år vurderede Undervisningsministeriet i en bemærkning til forslaget, at omkring 4.100 forældre vil blive skåret i børnechecken som følge af, at deres børn har for meget ulovligt fravær.

Til Ritzau forklarede daværende undervisningsminister Mette Riisager (LA), at forslaget ikke handler om, at man vil trække folk i deres ydelser, men at sørge for, at børnene kommer i skole:

»Det vigtigt at tage fat i forældrene - også rimelig kontant - og sige, at det er altså jeres ansvar at sørge for, at jeres barn kommer i skole,« sagde hun dengang.