De 14.000 medarbejdere i Odense Kommune er underlagt en ny regel. Og den skaber problemer for de fleste restauranter og cafeer i Odense.

Kommunens medarbejdere må ikke besøge restauranter eller cafeer i Odense i arbejdssammenhænge, der ikke har en overenskomst. Og det er altså 90 procent af byens restauranter.

Og det lægger et pres på restauranter og cafeer i byen til at få en overenskomst, skriver Fyens Stiftstidende.

Reglen blev indført tilbage i juni for at behjælpe uorganiserede arbejdsforhold og social dumping.

»Det gør selvfølgelig livet sværere for kommunen at navigere i, når der er så få, der har en overenskomst, men det er nu engang det, vi har valgt at have som rettesnor for vores indkøb,« siger borgmester Peter Rahbæk Juel til mediet.

Han uddyber videre, at det er begrænset, hvor meget kommunen er på restauranter i arbejdsregi, men alligevel håber han, at det vil have en indflydelse på, at flere restauranter og cafeer får en overenskomst.

Og det bakker Fagforeningen 3F op om, skriver TV 2/Fyn.

Line Bjørndal, der er næstformand hos 3F Odense GOPS, forklarer, at flere arbejdsgivere ikke tager løn og ansættelsesvilkår alvorligt.

Reglerne for de kommunalt ansatte gælder dog ikke takeaway fra restauranter.