Måske har du selv fået det her spørgsmål fra din nye arbejdsgiver ved en jobsamtale:

Hvor meget tjener du på dit nuværende arbejde?

Lige præcis det spørgsmål skal ikke længere være tilladt.

Før påske vedtog Europa-Parlamentet nemlig et nyt EU-direktiv om lønåbenhed, og her fremgår det, at arbejdsgivere ikke længere må spørge jobansøgere om deres hidtidige løn, skriver Berlingske.

»Du skal ikke kigge på personen, der søger jobbet, men på stillingen, du forsøger at besætte,« siger Kira Marie Peter-Hansen fra SF, der var en af Europa-Parlamentets to chefforhandlere på regelsættet, til mediet.

Dansk Industri har også bemærket den kommende lovændring, og her er der skepsis over for kravet om, at arbejdsgiveren fremover skal oplyse jobansøgere om startløn og lønspænd allerede før lønforhandlingen.

»Jeg synes, at det ret nemt skaber nogle lidt trælse scenarier at skulle oplyse på forhånd. Der er en risiko for skuffede forventninger, for der vil typisk ske det, at arbejdsgiveren oplyser et lønspænd, og så vil medarbejderen have en forventning om, at vedkommende ligger i den højere ende. Men det er jo ikke sikkert, at vedkommende gør det,« siger Morten Lind Eisensee, der er fagleder for politisk-juridisk analyse i Dansk Industri, til Berlingske.

Senest om tre år skal det nye EU-direktiv være implementeret i dansk ret.