De er både elskede og forhadte, elløbehjulene.

Nogle er glade for den frihed, de giver, mens andre har været trætte af, at de lå rundt omkring og flød på gader og stræder.

Det, og at de i en del tilfælde var skyld i ulykker, var da også årsagen til, at de i efteråret 2020 blev fjernet helt fra København.

Men de kom tilbage igen i slutningen af oktober i år, og har du planer om at bruge dem, skal du være opmærksom på, at der fra 1. januar kommer en ny regel til for alle, der kører på elløbehjul.

Den nye regel er, at du skal huske hjelmen. Det bliver nemlig lovpligtigt for førere af såkaldte selvbalancerende køretøjer – som indbefatter motoriserede løbehjul og motoriserede skateboards – at bruge en fastspændt cykelhjelm.

Generelt er det vigtigt at kende til reglerne, inden du hopper op på elløbehjulet, da en overtrædelse kan give dig en bøde på helt op til 4000 kroner. Du kan se alle taksterne i bunden af artiklen.

En af reglerne er, at der skal være lys på hele døgnet, og kun én person må køre på elløbehjulet.

Desuden spiller alderen en rolle. 18 år kræver udlejningsfirmaerne, at du er. Har du dit eget, skal du være fyldt 15 år for at køre alene rundt på elløbehjulet. Hvis du er under 15 år, skal du ledsages af en person over 18 år eller køre på skiltede lege- og opholdsområder.

20 kilometer i timen er den maksimale tilladte hastighed, og det er forbudt at køre på fortovet.

Skulle du blive fristet til at tage elløbehjulet hjem efter en våd aften ude, må du finde et alternativ. Den maksimale tilladte promille lyder nemlig på 0,5.

Derudover skal du følge cykelreglerne. Det indebærer blandt andet at give tegn, når du stopper og drejer, at du ikke kører i modsat retning på cykelstien, samt at du respekterer skilte og afmærkninger.