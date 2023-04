Magtmisbrug, frygt og seksuelle overgreb.

Sådan ser hverdagen ud for alt for mange kvindelige søfolk, viser en ny rapport fra All Aboard Alliance, som udkommer torsdag.

Undersøgelsen har set de maritime kvinders arbejdsforhold efter i sømmene, og resultaterne er lige så nedslående, som de er skræmmende, skriver Berlingske.

Hele 115 kvinder fortæller om en hverdag, hvor det er meget svært at være kvinde ombord.

Et eksempel er den kvindelige skibsansatte, der beretter om en sejlads på flere måneder på åbent hav, hvor kaptajnen truede med at degradere hende, hvis hun ikke gik i seng med ham.

Og hendes fortælling er langt fra enestående.

»Enten har de selv oplevet det. Eller også kender de nogen, der har oplevet det. Så angsten for at være om bord og blive udsat for overgreb fylder meget: ‘For hvad nu, hvis det sker, og der ikke er nogen, der passer på mig’,« siger medforfatter til rapporten Susanne Justesen.

Hun er projektleder hos ngo'en Global Maritime Forum og har skrevet ph.d. i ledelse af virksomheder med stor diversitet.

De kvindelige søfolk oplever generelt at blive diskrimineret på grund af deres køn og oplever, at de har svært ved at gøre karriere.

Ansættelsesforholdene gør det svært at stifte familie. De fysiske forhold er tilpasset mænd, og flere bliver som sagt udsat for seksuelle krænkelser og chikane.

For to år siden rystede en sag fra Mærsk søfarten, da historien om 19-årige Hope Hicks kom frem.

Hun blev udsat for seksuel chikane, drukket fuld og voldtaget af sin 40 år ældre chef, mens hun var i tjeneste.