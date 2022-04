Tiderne skifter, også når det kommer til handel på internettet.

Det viser en ny e-handelsrapport fra Nets, der kortlægger danskerne forbrugsvaner i 2021. Her fremgår det blandt andet, at der har været et gedigent ryk, når det kommer til køb af sexlegetøj af kvinder.

Hele 84 procent flere kvinder fik leveret nyt legetøj til soveværelset i 2021 mod kun fire procent flere mænd.

Det forklarer Henriette Dunkjær Andersen, der er Head of Sales hos Nets, i en pressemeddelelse.

»Det er svært helt konkret at sige, hvorfor kvinders indkøb stikker så meget af i kategorien i 2021. Vi har haft en periode, hvor både dating- og nattelivet har været sat på pause i lange perioder, men en del af forklaringen er måske, at familiemønstrene fortsat ændrer sig.

»Over de seneste år er der flere og flere, der lever som singler – stigningen skyldes især de tre S’er: Flere studerende, flere skilsmisser og flere seniorer,« siger hun.

Hvis man ser på gaming, er det stadig mændene, der køber størst ind. kvinderne har dog i højere grad end tidligere taget gaming til sig – måske på grund af corona.

Kvinders online køb af gaming steg med 36 procent, mens ti procent færre mænd brugte penge på netbaserede spil i 2021.

»Det er interessant at se, hvordan kønsfordelingen blandt gamere gradvist bliver mere lige. Det er nærliggende at tro, at der måske er en grad af coronaeffekt indblandet, hvor flere har fået øjnene op for gaming-universet efter den ekstra tid på hjemmeadressen.«

»Men det er måske også et udtryk for den generelle udviskning af kønsrollerne, der sker i disse år i mange sammenhænge,« siger Henriette Dunkjær Andersen.

Ifølge rapporten har mænd og kvinder tilsyneladende forskellige grunde til, at de handler online.

34 procent af kvinderne angiver nemhed som en vigtig faktor ved online handel, mens det samme kun gør sig gældende for 29 procent af mændene.

Til gengæld er prissammenligning vigtigere for mændene, hvor otte procent svarer, det er en væsentlig faktor.

Til sammenligning ser fire procent af kvinderne det som en grund til at handle online.