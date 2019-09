Der er mange, der har prøvet at komme tilbage til deres bil og finde en lap papir klemt ind under vinduesviskeren.

Mere end hver anden dansker parkerer nemlig ulovligt ifølge en ny undersøgelse fra analysebureauet Opeepl, som er lavet på vegne af EasyPark.

Helt konkret viser undersøgelsen, at 52,2 pct. af danskerne parkerer ulovligt, og at det er mændene, der tegner sig for flest ulovlige parkeringer.

For mens 48,7 pct. af kvinderne parkerer ulovligt, er det 55,6 pct. af mændene, der ikke indordner sig parkeringsreglerne.

Fakta om undersøgelsen Kvinderne er mere lovlydige på P-pladsen – “kun” 48,7% parkerer ulovligt.

Blandt mændene har hele 55,6% parkeret ulovligt – blandt unge mænd i alderen 20-29 år har hele 63,7% parkeret ulovligt.

Midtjyderne er slemmest – her har 54,9% fra parkeret ulovligt.

Til sammenligning er det tal “kun” 47,6% for de sindige nordjyder

690 respondenter, der kører bil mindst én gang om måneden, har besvaret undersøgelsen, og resultaterne kan segmenteres i køn, alder og geografi.

Men hvorfor får man så typisk en p-bøde?

Jo, undersøgelsen viser, at det er tre grunde, som nogenlunde vægter lige meget, når man ser på, hvorfor folk får p-bøder.

Her er ‘hverdagens travlhed’, ‘høje priser på parkering’ og ‘at de ikke når tilbage i tide’ de tre hyppigste årsager.

For folk uden parkerings-app er den sidste årsag den, flest ramler ind i, mens det for folk med parkerings-app er den mindst anvendte årsag af de tre ovenstående.