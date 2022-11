Lyt til artiklen

Målet om at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien er stadig ganske langt fra at være nået.

Det viser en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen.

Heri lyder det, at »der stadig er for mange mennesker, der udsættes for tvang i psykiatrien, og at det fortsat er forskelligt, hvor meget tvang der bliver anvendt på tværs af regionerne«.

Den nyeste rapport har dækket perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022, hvor 5.519 voksne er blevet udsat for »en eller flere tvangshandlinger«.

Til sammenligning var gennemsnittet i 2011-13 på 5.632 voksne.

Som det lyder i rapporten: »På landsplan er det i løbet af de sidste 10 år ikke i væsentlig grad lykkedes at reducere antallet.«

Samtidig viser den nye rapport, at 348 børn og unge under 18 år er blevet udsat for tvang i psykiatrien, hvilket er en stigning på 40 i forhold til 2020-21.

I forhold til de regionale forskelle har flest voksne i Region Hovedstaden været udsat for tvang (137 voksne pr. 100.000 borgere), men her har man også reduceret antallet mest i de senest ti år.

Region Midtjylland har det laveste antal (109 voksne pr. 100.000 indbyggere), mens både Region Sjælland og Region Nordjylland har oplevet en stigning siden 2011-13 i brugen af tvang (til 114 voksne pr. 100.000 indbyggere i begge regioner).

Brugen af tvang kan komme til udtryk som medicinering, tilbageholdelse, indlæggelse, fastholdelse eller eksempelvis fiksering.