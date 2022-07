Lyt til artiklen

Flere eksperter fastslår, at et fjeldskred ved Kigarsima på Grønland kan føre til enorme flodbølger.

Der er risiko for flodbølger, der sender tankerne tilbage til katastrofen i 2017.

Det er en af konklusionerne på den rapport, som er udarbejdet af GUES, De Nationale Geologiske Undersøgelser For Danmark og Grønland.

Og ifølge Marie Keiding, der er specialiseret i fjeldskred, er der tre steder, der er udsatte. Det fortæller hun til KNR.

I 2017 ramte en tsunami Grønland. Arkivfoto: Arktisk Kommando/Ritzau Scanpix

»Vi vurderer, at der er høj sandsynlighed for et fjeldskred fra Kigarsima .«

»Det vil så kunne skabe en tsunami, der vil kunne ramme de nærtliggende bygder, især bygderne Ukkusissat, Qaarsut og Niaqornat,« forklarer hun.

Marie Keiding tilføjer, at man ikke kan sige med sikkerhed, hvornår der vil ske et fjeldskred i Kigarsima. Men man kan se, at fjeldet bevæger sig, og at tempoet er accelereret de seneste ti år.

Og ved værste scenarie kan ødelæggelserne blive lige så slemme, som dem man så i 2017.

Dengang, for fem år siden, udløste et fjeldskred en tsunami, der ramte Nuugaatsiaq og Illorsuit, hvor fire mennesker mistede livet.

Et billede fra katastrofen i 2017. Arkivfoto: Arktisk Kommando/Ritzau Scanpix

Hvis et fjeldskred bliver en realitet, vil der blot gå fem minutter, før en bølge på op til syv meter vil ramme Ukkusissat, viser rapporten.

I Niaqornat vil der gå et kvarter før bølgen kommer, som vil have en højde på fem meter.

Og i Qaarsut vil der potentielt komme bølger op mod ti meter – svarende til bølgerne, der ramte i 2017 i Nuugaatsiaq.